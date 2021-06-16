Шанувальник Трампа? Став відомий переможець великого онлайн-турніру з покеру

Невідомий "judd trump" виграв майже мільйон у великому івенті Super MILLION$ в інтернеті

На турнірі Super Million$ виграв невідомий"judd trump"

Вчора в одному з покер-румів в режимі онлайн завершився великий турнір Super MILLION$. Його переможцем став невідомий гравець під ніком "judd trump", який виступає під китайським прапором.

Покерист зумів вибити за фінальним столом іспанця Адріана Матеоса, білоруса Віктора Малиновського, канадця Карлоса Вільямаріна та австрійця Кріса Франка. Саме останній був чіплідером у фіналці, проте невдало розпорядився своїм стеком і фінішував п'ятим.

В хедз-апі "judd trump" переміг шведа Свена Андерссона і забрав приз у 977 тисяч доларів. Важливо відзначити, що хлопець виграв Super MILLION$ з 15 спроби, а за фінальний стіл турніру потрапив лише втретє. Що цікаво, свою особистість покерист не розкриває. Судячи з ніку, він є прихильником зовсім не експрезидент США, а одного з найпопулярніших снукеристів Джадда Трампа. Може, це він і є?

Підсумки Головного події Super MILLION$:

1. "judd trump" (Китай) – 977 тис. доларів

2. Свен Андерссон (Швеція) – 753 тис. доларів

3. Карлос Вільямарін (Канада) – 581 тис. доларів

4. Адріан Матеос (Іспанія) – 448 тис. доларів

5. Кріс Франк (Австрія) – 346 тис. доларів

6. Кріс Путц (Австрія) – 267 тис. доларів

7. Віктор Малиновський (Білорусь) – 206 тис. доларів