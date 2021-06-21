Поклонница сборной Украины с поддельным паспортом – аппетитные фото покеристки из России

Дарья Фещенко покоряет покерный мир не только своими умениями за овальным столом, но и горячими фотографиями в Instagram

Дарья Фещенко любит хвастаться горячими снимками в соцсетях / Фото: Instagram Дарьи Фещенко

Недавно мы познакомили вас с одной из самых горячих покеристок Ванессой Кейд. Сегодня же на очереди другая очаровательная представительница прекрасного пола за овальным столом – россиянка Дарья Фещенко.

Москвичка с детства любила логические игры, а ее первым хобби стали шахматы и игра в дурака. Покер появился в жизни Дарьи в 12 лет по совету подруги. Спустя несколько лет Фещенко впервые приняла участие в профессиональном турнире. К слову, по поддельному паспорту, ведь на тот момент ей еще не исполнилось 18.

После массового закрытия казино в России Дарья перешла на онлайн-покер, взяв себе ник "ScarlettD". Так уж получилось, что основные ее успехи были в интернете, ведь в офлайне она так и не выиграла ни одного турнира. Весь ее заработок за "живым" столом едва превышает 230 тысяч долларов.

Также Фещенко ведет активную жизнь вне покера. Девушка несколько раз засветилась в роли модели и даже получила ряд титулов в индустрии красоты – Miss Bikini Eurasia, Miss Belarus Eurasia, Miss Tourism Belarus и Miss Personality in Miss Tourism Universe. Кроме того, Дарья любит путешествовать по миру и делиться снимками в Instagram.

Помимо этого, покеристка является большой любительницей футбола. Что интересно, поддерживает она не только свою национальную команду, но и сборную Украины! На Евро-2012 девушка провела несколько дней в Киеве, посетила матч Украина – Швеция и запечатлела себя с сине-желтыми полосками на щеках. Интересно, сейчас она тоже поддерживает команду Андрея Шевченко?