Прихильниця збірної України з підробленим паспортом – апетитні фото покеристки з Росії

Дарина Фещенко підкорює покерний світ не тільки своїми вміннями за овальним столом, а й гарячими фотографіями в Instagram

Дарина Фещенко любить хизуватися гарячими знімками в соцмережах / Фото: Instagram Дар'ї Фещенко

Нещодавно ми познайомили вас з однією з найгарячіших покеристок Ванессою Кейд. Сьогодні ж на черзі інша чарівна представниця прекрасної статі за овальним столом – росіянка Дар'я Фещенко.

Москвичка з дитинства любила логічні ігри, а її першими хобі були шахи та гра в дурня. Покер з'явився в житті Дар'ї у 12 років за порадою подруги. Через деякий час Фещенко вперше взяла участь в професійному турнірі. До слова, за підробленим паспортом, адже на той момент їй ще не виповнилося 18.

Після масового закриття казино в Росії Дар'я перейшла на онлайн-покер, взявши собі нік "ScarlettD". Так вже вийшло, що основні її успіхи були в інтернеті, адже в офлайні вона так і не виграла жодного турніру. Весь її заробіток за "живим" столом ледве перевищує 230 тисяч доларів.

Також Фещенко веде активне життя поза покеру. Дівчина кілька разів засвітилася в ролі моделі та навіть отримала низку титулів в індустрії краси – Miss Bikini Eurasia, Miss Belarus Eurasia, Miss Tourism Belarus та Miss Personality in Miss Tourism Universe. Крім того, Дар'я любить подорожувати по світу і ділитися знімками в Instagram.

Крім цього, покеристка є великою любителькою футболу. Що цікаво, підтримує вона не тільки свою національну команду, але і збірну України! На Євро-2012 дівчина провела кілька днів у Києві, відвідала матч Україна – Швеція та показала себе з синьо-жовтими смужками на щоках. Цікаво, зараз вона теж підтримує команду Андрія Шевченка?