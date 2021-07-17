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Покерный "толстяк" Фил Хельмут насмешил фанатов своими тренировками в спортзале (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
17 июля, 15:55
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PokerBrat решил разрушить стереотип о своей неспортивном телосложении и отправился на тренировку с Максом Сильвером
/ Фото: Instagram Фила Хельмута

Легенда покера Фил Хельмут известен не только за овальным столом, но и старается вести активную жизнь в соцсетях. Недавно PokerBrat вложился в биткоин и начал рекламировать энергетические напитки.

Тем не менее, Фил не забывает и о своем здоровье. Известный обладатель золотого браслета WSOP Макс Сильвер выложил на своей страничке в Twitter видео, как Хельмут качает руки гантелями на тренировке в спортивном зале. Выглядит весьма колоритно на фоне явно не самой спортивной внешности американца! Конечно же, подобное видео вызвало немало смеха у подписчиков.

Отметим, что Фил является рекордсменом по количеству золотых браслетов WSOP (15). В последнее время американец покоряет покерный мир битвами в хедз-апе против известных покеристов. Так, в шоу High Stakes Duel Хельмут сумел уверенно одолеть Даниэля Негреану, выиграв все три партии. Следующим его оппонентом станет спортивный журналист Ник Райт. Первая битва соперников назначена на 28 июля.

Ник Райт станет соперником Фила Хельмута в третьем сезоне High Stakes Duel
Ник Райт станет соперником Фила Хельмута в третьем сезоне High Stakes Duel / Фото: Pokeroff

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