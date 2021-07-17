Покерный "толстяк" Фил Хельмут насмешил фанатов своими тренировками в спортзале (видео)

PokerBrat решил разрушить стереотип о своей неспортивном телосложении и отправился на тренировку с Максом Сильвером

/ Фото: Instagram Фила Хельмута

Легенда покера Фил Хельмут известен не только за овальным столом, но и старается вести активную жизнь в соцсетях. Недавно PokerBrat вложился в биткоин и начал рекламировать энергетические напитки.

Тем не менее, Фил не забывает и о своем здоровье. Известный обладатель золотого браслета WSOP Макс Сильвер выложил на своей страничке в Twitter видео, как Хельмут качает руки гантелями на тренировке в спортивном зале. Выглядит весьма колоритно на фоне явно не самой спортивной внешности американца! Конечно же, подобное видео вызвало немало смеха у подписчиков.

Отметим, что Фил является рекордсменом по количеству золотых браслетов WSOP (15). В последнее время американец покоряет покерный мир битвами в хедз-апе против известных покеристов. Так, в шоу High Stakes Duel Хельмут сумел уверенно одолеть Даниэля Негреану, выиграв все три партии. Следующим его оппонентом станет спортивный журналист Ник Райт. Первая битва соперников назначена на 28 июля.