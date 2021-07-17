Покерний "товстун" Філ Хельмут насмішив фанатів своїм тренуванням в спортзалі (відео)

PokerBrat вирішив зруйнувати стереотип про свою неспортивну статуру і відправився на тренування з Максом Сільвером

/ Фото: Instagram Філа Хельмута

Легенда покеру Філ Хельмут відомий не тільки за овальним столом, а й намагається вести активне життя в соціальних мережах. Нещодавно PokerBrat вклався в біткоін та почав рекламувати енергетичні напої.

Проте, Філ не забуває і про своє здоров'я. Відомий володар золотого браслета WSOP Макс Сільвер виклав на своїй сторінці в Twitter відео, як Хельмут качає руки гантелями на тренуванні в спортивному залі. Виглядає досить колоритно на фоні явно не надто спортивної зовнішності американця! Звичайно ж, подібне відео викликало чимало сміху у підписників.

Відзначимо, що Філ є рекордсменом за кількістю золотих браслетів WSOP (15). Останнім часом американець підкорює покерний світ битвами в хедз-апі проти відомих покеристів. Так, в шоу High Stakes Duel Хельмут зумів впевнено здолати Даніеля Негреану, вигравши всі три партії. Наступним його опонентом стане спортивний журналіст Нік Райт. Перша битва суперників призначена на 28 липня.