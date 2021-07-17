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Покерний "товстун" Філ Хельмут насмішив фанатів своїм тренуванням в спортзалі (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
17 липня, 15:55
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PokerBrat вирішив зруйнувати стереотип про свою неспортивну статуру і відправився на тренування з Максом Сільвером
/ Фото: Instagram Філа Хельмута

Легенда покеру Філ Хельмут відомий не тільки за овальним столом, а й намагається вести активне життя в соціальних мережах. Нещодавно PokerBrat вклався в біткоін та почав рекламувати енергетичні напої.

Проте, Філ не забуває і про своє здоров'я. Відомий володар золотого браслета WSOP Макс Сільвер виклав на своїй сторінці в Twitter відео, як Хельмут качає руки гантелями на тренуванні в спортивному залі. Виглядає досить колоритно на фоні явно не надто спортивної зовнішності американця! Звичайно ж, подібне відео викликало чимало сміху у підписників.

Відзначимо, що Філ є рекордсменом за кількістю золотих браслетів WSOP (15). Останнім часом американець підкорює покерний світ битвами в хедз-апі проти відомих покеристів. Так, в шоу High Stakes Duel Хельмут зумів впевнено здолати Даніеля Негреану, вигравши всі три партії. Наступним його опонентом стане спортивний журналіст Нік Райт. Перша битва суперників призначена на 28 липня.

Нік Райт стане суперником Філа Хельмута в третьому сезоні High Stakes Duel
Нік Райт стане суперником Філа Хельмута в третьому сезоні High Stakes Duel / Фото: Pokeroff

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