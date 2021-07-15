Геній покеру Філ Хельмут вклався у біткоін – американець врахував помилки минулого

Рекордсмен WSOP за кількістю браслетів пошкодував про свою відмову від покупки криптовалюти кілька років тому і вирішив виправитися

Філ Хельмут вкладається в біткоїн / Фото: Getty Images

Один з найуспішніших покеристів світу Філ Айві вирішив вкластися в власний NFT. Криптовалюта є популярним варіантом для бізнесу серед багатих покеристів. Тепер же подібним мейнстрімом вирішив зайнятися легендарний Філ Хельмут.

Американець стежить за світом криптовалюти з тих пір, як у свій час його команда радила йому купити біткоїн за 90 доларів і він відмовився. Зараз же його вартість перевалила за 30 тисяч. Тепер же Філ поміняв свою думку і почав співпрацювати з Bitcoin Latinum.

Читайте також: Як не потрібно купувати біткоїни – помилки, від яких ніхто не застрахований

На другій стадії pre-sale дана монета коштувала по 11 доларів за штуку, а на час її запуску в кінці липня стартова ціна становитиме 20 доларів. Середня комісія за транзакцію в Bitcoin Latinum становить 10 центів з максимумом в 10% від суми транзакції. За словами Хельмута, компанія забезпечена активами на суму 1 мільярд доларів.

Крім того, PokerBrat продовжує шукати інші джерела доходу. Днями Хельмут став рекламним обличчям енергетичного напою Breinfuel. За словами покериста, в напої є вітаміни та антиоксиданти, які допомагають зберігати зосередженість під час ігор в карти.