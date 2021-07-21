PokerMatch празднует день рождения: пять ключевых факторов успеха покер-рума

В этот день в 2016 году компания PokerMatch начала свою деятельность, привлекая с каждым днем все больше новых клиентов

PokerMatch исполняется пять лет! / Фото: PokerMatch

Сегодня, 21 июля, наш партнер PokerMatch отмечает свой юбилей. Крупнейшему покер-руму Украины исполняется пять лет!

С 2016 года компания добилась невероятного прогресса, став не только №1 в стране, но и достигнув немалых высот на международном рынке. Чем же покорил любителей покера PokerMatch?

За пять лет компания выросла не только в одного из лидеров Восточной Европы, но и вошла в ТОП-10 румов по всему миру. PokerMatch поднимался на 1-е место в авторитетном рейтинге PokerScout, оставляя позади себя грандов карточной мировой индустрии. Покер-рум разыграл сотни миллионов гривен в онлайн-турнирах и проводил рекордные ивенты Mega KO с гарантиями до 10 миллионов гривен. PokerMatch активно поддерживает сборную Украины по спортивному покеру, которая сумела сенсационно дважды выиграть чемпионат мира. Ежедневно PokerMatch радует своих клиентов крутыми стримами на YouTube и Twitch, где разыгрываются крутые подарки среди зрителей.

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Сотни тысяч игроков уже успели поиграть на PokerMatch и получить наслаждение от выбора именно этого покер-рума. Главная же миссия компании – развивать и популяризировать покер как интеллектуальный спорт. Множество крупных офлайн-турниров, которые проходят в Украине, проводятся при поддержке сегодняшней компании-именинницы.

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За свою деятельность PokerMatch получает многочисленные награды в Украине и за рубежом. И на этом останавливаться не собирается!

Специально к юбилею амбассадоры PokerMatch поздравили компанию с юбилеем: