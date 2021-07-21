Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

PokerMatch празднует день рождения: пять ключевых факторов успеха покер-рума

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 июля, 14:30
Копировать ссылку
В этот день в 2016 году компания PokerMatch начала свою деятельность, привлекая с каждым днем все больше новых клиентов
PokerMatch исполняется пять лет!
PokerMatch исполняется пять лет! / Фото: PokerMatch

Сегодня, 21 июля, наш партнер PokerMatch отмечает свой юбилей. Крупнейшему покер-руму Украины исполняется пять лет!

С 2016 года компания добилась невероятного прогресса, став не только №1 в стране, но и достигнув немалых высот на международном рынке. Чем же покорил любителей покера PokerMatch?

  1. За пять лет компания выросла не только в одного из лидеров Восточной Европы, но и вошла в ТОП-10 румов по всему миру.
  2. PokerMatch поднимался на 1-е место в авторитетном рейтинге PokerScout, оставляя позади себя грандов карточной мировой индустрии.
  3. Покер-рум разыграл сотни миллионов гривен в онлайн-турнирах и проводил рекордные ивенты Mega KO с гарантиями до 10 миллионов гривен.
  4. PokerMatch активно поддерживает сборную Украины по спортивному покеру, которая сумела сенсационно дважды выиграть чемпионат мира.
  5. Ежедневно PokerMatch радует своих клиентов крутыми стримами на YouTube и Twitch, где разыгрываются крутые подарки среди зрителей.

Читайте также: PokerMatch разыгрывает фриспины ко дню рождения

Сотни тысяч игроков уже успели поиграть на PokerMatch и получить наслаждение от выбора именно этого покер-рума. Главная же миссия компании – развивать и популяризировать покер как интеллектуальный спорт. Множество крупных офлайн-турниров, которые проходят в Украине, проводятся при поддержке сегодняшней компании-именинницы.

Читайте также: PokerMatch разыграет более 5 миллионов гривен в честь своего дня рождения

    За свою деятельность PokerMatch получает многочисленные награды в Украине и за рубежом. И на этом останавливаться не собирается!

    Специально к юбилею амбассадоры PokerMatch поздравили компанию с юбилеем:

    Реклама
    Самые важные и интересные новости всегда под рукой
    Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
    Покер
    WSOP
    Больше новостей
    покерWAGs
    ДЕВУШКИ ПОКЕРА
    психология азарта
    Больше статей
    Основы покера
    Больше знаний
    Покер - это твой спорт
    Рейтинг
    Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
    1
    Даниэль Негреану Даниэль Негреану
    318
    2
    Фил Айви Фил Айви
    158
    3
    Лив Боэри Лив Боэри
    122
    4
    Мария Хо Мария Хо
    110
    5
    Фил Хельмут Фил Хельмут
    98
    Смотреть весь рейтинг
    Мировая серия покера 2021

    WSOP
    Online

    Все обладатели браслетов
    Опрос
    Цитата дня

    Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

    Алекс vezec8
    Правила жизни покериста
    Рейтинг
    Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
    1
    Брин Кенни Брин Кенни
    56.4
    2
    Джастин Бономо Джастин Бономо
    53.2
    3
    Даниэль Негреану Даниэль Негреану
    43.2
    4
    Эрик Сайдел Эрик Сайдел
    37.8
    5
    Дэн Смит Дэн Смит
    37.0
    Смотреть весь рейтинг
    Опрос

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять