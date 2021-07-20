Слови удачу за столом: украинский покер-рум разыгрывает фриспины ко дню рождения

Компания PokerMatch дарит крутые подарки к юбилею для любителей казино

Pokermatch отмечает пятую годовщину / Фото: PokerMatch

Уже завтра, 21 июля, компания PokerMatch отмечает свой юбилей. Крупнейшему покер-руму Украины исполняется пять лет! В честь дня рождения организаторы объявляют о старте новой крутой акции.

PokerMatch предлагает игрокам в покер словить Козырный дроп за кэш-столами и получить Козырные карты со фриспинами для игры в онлайн-казино. Чтобы его поймать, нужно выполнить три условия:

сыграть 25 и более рейковых раздач в течение сессии за одним столом

на момент выпадения Козырного дропа не быть в ситауте (быть активным игроком за столом)

начать и завершить раздачу не позже чем за 2 минуты до выпадения Козырного дропа.

Чем выше играемый лимит, тем круче подарки в Козырных картах. Важно отметить, что подарок может выпасть в любое время, а за время одного дропа игрок получает только один подарок. Бонусы начисляются в течение 24 часов с момента выпадения дропа. Козырная карта активна максимум 48 часов с момента начисления. С более подробными правилами акции можете ознакомиться на официальном сайте PokerMatch. Удачи!