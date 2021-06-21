По мотивам романа Чака Паланика: известные покеристы намерены создать свой "Бойцовский клуб"

Райян Рис решил добавить экшна в покерную жизнь и устроить бои между известными игроками в карты

У игроков в покер будет свой "Бойцовский клуб" / Фото: Pokeroff

В эти дни проходит мегачеллендж между бизнесменом Биллом Перкинсом и покеристом Лэндоном Тайсом. Впрочем, некоторые игроки решили развлечь друг друга вовсе не за овальным столом.

Чемпион WSOP 2013 Райян Рис стал инициатором организации настоящего бойцовского клуба среди игроков в карты – "Poker Fight Club Night". Подать заявку на участие может любой желающий игрок в покер, отметив соперника, с которым хотел бы драться. Правда, в отличие от известной киноленты Дэвида Финчера, битвы будут проходить по правилам бокса или ММА.

Соперники проведут за бой три раунда по одной минуте. Все дуэли будут показаны в прямом эфире. Уже заинтересовались участием в турнире хайроллер Джейсон Кун и чемпион WSOP 2008 Джо Када. Кто еще захочет испытать себя в роли героев Брэда Питта и Эдварда Нортона – пока неизвестно.