За мотивами роману Чака Паланіка: відомі покеристи мають намір створити свій "Бійцівський клуб"

Райян Рис вирішив додати екшну у покерне життя і влаштувати бої між відомими гравцями в карти

У гравців у покер буде свій "Бійцівський клуб" / Фото: Pokeroff

У ці дні проходить мегачеллендж між бізнесменом Біллом Перкінсом та покеристом Лендоном Тайсом. Втім, деякі гравці вирішили розважити один одного зовсім не за овальним столом.

Чемпіон WSOP 2013 Райян Рис став ініціатором організації справжнього бійцівського клубу серед гравців у карти – "Poker Fight Club Night". Подати заявку на участь може будь-який покерист, позначивши суперника, з яким хотів би битися. Правда, на відміну від відомої кінострічки Девіда Фінчера, битви будуть проходити за правилами боксу або ММА.

Суперники проведуть за бій три раунди по одній хвилині. Всі дуелі будуть показані в прямому ефірі. Уже зацікавилися участю в турнірі хайролер Джейсон Кун і чемпіон WSOP 2008 Джо Када. Хто ще захоче випробувати себе в ролі героїв Бреда Пітта і Едварда Нортона – поки невідомо.