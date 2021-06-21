Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

За мотивами роману Чака Паланіка: відомі покеристи мають намір створити свій "Бійцівський клуб"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
21 червня, 17:20
Копіювати лінк
Райян Рис вирішив додати екшну у покерне життя і влаштувати бої між відомими гравцями в карти
У гравців у покер буде свій "Бійцівський клуб"
У гравців у покер буде свій "Бійцівський клуб" / Фото: Pokeroff

У ці дні проходить мегачеллендж між бізнесменом Біллом Перкінсом та покеристом Лендоном Тайсом. Втім, деякі гравці вирішили розважити один одного зовсім не за овальним столом.

Чемпіон WSOP 2013 Райян Рис став ініціатором організації справжнього бійцівського клубу серед гравців у карти – "Poker Fight Club Night". Подати заявку на участь може будь-який покерист, позначивши суперника, з яким хотів би битися. Правда, на відміну від відомої кінострічки Девіда Фінчера, битви будуть проходити за правилами боксу або ММА.

Суперники проведуть за бій три раунди по одній хвилині. Всі дуелі будуть показані в прямому ефірі. Уже зацікавилися участю в турнірі хайролер Джейсон Кун і чемпіон WSOP 2008 Джо Када. Хто ще захоче випробувати себе в ролі героїв Бреда Пітта і Едварда Нортона – поки невідомо.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
покердлячайників
Більше знань
Покер - це твій спорт
US Poker Open
Докладніше
Перкінс vs Тайс
Більше новин
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
Дивитись весь рейтинг
Хрещений батько
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти