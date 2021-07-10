Неизвестный покерист сыграл в трех турнирах за вечер и сумел выиграть золотой браслет WSOP Online

Некий wingsuiter успел проиграть 50 долларов и добыть приз во фриролле, после чего сорвал куш на Мировой серии покера

WSOP проведет 33 онлайн-турнира для определения новых обладателей браслетов / Фото: WSOP

Сегодня утром завершился девятый ивент Мировой серии покера WSOP Online. Организация разыгрывает 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

Турнир No Limit Hold'em 6-Max собрал 788 входов по 400 долларов, а его победителем стал некий аноним wingsuiter. В хедз-апе покерист за 15 минут расправился Джастином Вонгом, защитив свое чиплидерство. В решающей раздаче аноним едва не проиграл большую часть своего банка, поскольку соперник был близок к стриту. Впрочем, желанная комбинация так и не прилетела Вонгу и wingsuiter стал победителем лишь с тузом киккером.

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Что интересно, что в одно и то же время пользователь отыгрывал сразу три турнира. В первом с бай-ином 50 долларов он не попал в призовые (87 место из 187-ми), во втором заработал 1,2 доллара во фриролле. Ну а в ивенте Мировой серии покера онлайн-игрок сумел поднять 81 тысячу долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #9: