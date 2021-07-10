Невідомий покерист зіграв у трьох турнірах за вечір та зумів виграти золотий браслет WSOP Online

Невідомий wingsuiter встиг програти 50 доларів і здобути приз у фріролі, після чого зірвав куш на Світовій серії покеру

WSOP проведе 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів / Фото: WSOP

Сьогодні вранці завершився дев'ятий івент Світової серії покеру WSOP Online. Організація розігрує 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

Турнір No Limit Hold'em 6-Max зібрав 788 входів по 400 доларів, а його переможцем став невідомий анонім wingsuiter. У хедз-апі покерист за 15 хвилин розправився з Джастіном Вонгом, захистивши своє чіплідерство. У вирішальній роздачі анонім ледь не програв велику частину свого банку, оскільки суперник був близький до стріту. Втім, бажана комбінація так і не прилетіла Вонгу і wingsuiter став переможцем лише з тузом кіккером.

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Що цікаво, що в один і той же час користувач відігравав відразу три турніри. У першому з бай-іном 50 доларів він не потрапив у призові (87 місце із 187-ми), у другому заробив 1,2 долара у фріролі. Ну а в івенті Світової серії покеру онлайн-гравець зумів підняти 81 тисячу доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #9: