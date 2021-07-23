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Негреану пробыл 10 часов в прямом эфире и облажался в финальной схватке за браслет WSOP (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
23 июля, 20:00
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Канадец был близок к своему седьмому браслету Мировой серии покера, однако был вынужден довольствоваться третьим местом в онлайн-турнире
Даниэль Негреану - легенда покерного мира
Даниэль Негреану - легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Ночью состоялся очередной турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

Турнир №22 по Безлимитному Холдему прошел без ребаев с участием 612 игроков, которые внесли по 600 долларов бай-ина. Среди участников был и популярный канадский хайроллер Даниэль Негреану.

Даниэль Негреану серьезно настроен на Мировую серию покера
Даниэль Негреану серьезно настроен на Мировую серию покера / Фото: Pokernews

KidPoker решил выйти в прямой эфир, чтобы его поклонники в онлайн-режиме наблюдали за его игрой. В итоге Негреану проделал долгий 10-часовой путь к финальному столу и был близок к победе. Впрочем, в решающий период удача отвернулась от него.

Сначала Даниэль проиграл несколько крупных банков в финалке. А когда за столом осталось трое, DNegs уступил будущему чемпиону Lastbullet. Негреану пошел в олл-ин с парой дам, однако оппонент поддержал с идентичной комбинацией. Все решил киккер (у Lastbullet был туз, тогда как у канадца – "девятка").

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Сам же анонимный чемпион после нокаута Негреану отправился в хедз-апе чиплидером и без проблем одолел там Райана Базиля. Из других известных игроков стоит отметить 34 место Райана Хохнера, 48-ое – Кэти Линдси, а двукратный чемпион WSOP Райан Ленг оказался 76-ым, почти отбив бай-ин (596 долларов).

Результаты финального стола WSOP Online Event #22:

  1. Lastbullet – 46,7 тыс. долларов
  2. Райан Базиль – 28,7 тыс. долларов
  3. Даниэль Негреану – 19,8 тыс. долларов
  4. Пол Скатурро – 13,9 тыс. долларов
  5. Райан Хагерти – 9,9 тыс. долларов
  6. Мэттью Хант – 7,2 тыс. долларов
  7. Майкл Зиемба – 5,3 тыс. долларов
  8. Джефф Мэдсен – 4 тыс. долларов
  9. shvszn – 3 тыс. долларов

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