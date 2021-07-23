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Негреану пробув 10 годин на прямому ефірі та облажався у фінальній битві за браслет WSOP (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
23 липня, 20:00
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Канадець був близький до свого сьомого браслету Світової серії покеру, проте був змушений задовольнитися третім місцем в онлайн-турнірі
Даніель Негреану - легенда покерного світу
Даніель Негреану - легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Вночі відбувся черговий турнір Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

Турнір №22 з Безлімітного Холдему пройшов без ребаїв за участю 612 гравців, які внесли по 600 доларів бай-іна. Серед учасників був і популярний канадський хайролер Даніель Негреану.

Даніель Неграну серйозно налаштований на Світову серію покеру
Даніель Неграну серйозно налаштований на Світову серію покеру / Фото: Pokernews

KidPoker вирішив вийти у прямий ефір, щоб його шанувальники в онлайн-режимі спостерігали за його грою. В результаті Негреану пройшов довгий 10-годинний шлях до фінального столу і був близький до перемоги. Втім, у вирішальний період удача відвернулася від нього.

Спочатку Даніель програв кілька великих банків у финалці. А коли за столом залишилося троє, DNegs поступився майбутньому чемпіону Lastbullet. Негреану пішов в олл-ін з парою дам, проте опонент підтримав з ідентичною комбінацією. Все вирішив кікер (у Lastbullet був туз, тоді як у канадця – "дев'ятка").

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Сам же анонімний чемпіон після нокауту Негреану відправився у хедз-ап чіплідером і без проблем здолав там Раяна Базіля. З інших відомих гравців варто відзначити 34 місце Райана Хохнер, 48-друге – Кеті Ліндсі, а дворазовий чемпіон WSOP Раян Ленг виявився 76-им, майже відбивши бай-ін (596 доларів).

Результати фінального столу WSOP Online Event #22:

  1. Lastbullet – 46,7 тис. доларів
  2. Раян Базиль – 28,7 тис. доларів
  3. Даніель Неграну – 19,8 тис. доларів
  4. Пол Скатурро – 13,9 тис. доларів
  5. Раян Хагерті – 9,9 тис. доларів
  6. Меттью Хант – 7,2 тис. доларів
  7. Майкл Зіемба – 5,3 тис. доларів
  8. Джефф Медсен – 4 тис. доларів
  9. shvszn – 3 тис. доларів

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