Мировая серия покера в Европе разыграет 15 браслетов – полное расписание турниров

В этом году Мировая серия покера возвращается в офлайн-режим после пандемии коронавируса. В эти дни в июле проходит WSOP Online, а живые турниры намечены на осень.
С 30 сентября по 17 ноября Мировая серия покера разыграет 88 золотых браслетов в Лас-Вегасе, а сразу после этого состоится ее европейский аналог – WSOP Europe. Организаторы запланировали 15 событий по Безлимитному Холдему, Омахе и Short-Deck.
Ивенты пройдут с 19 ноября по 8 декабря в чешском отеле King's Resort в городе Розвадов. Минимальный бай-ин составит 350 евро, тогда как вход на Diamond High Roller составит аж 50К, а на Main Event – 10350 евро. Суммарная гарантия всех событий составит более 11 миллионов евро. По итогам турниров организаторы раздадут 15 золотых браслетов.
Напомним, что последним победителем Главного события стал грек Александрос Колониас. К слову, в 2012 году к триумфу в Main Event был близок украинец Сергей Баранов, однако в хедз-апе игрок уступил легендарному Филу Хельмуту. Полное расписание турниров WSOP Europe 2021 выглядит следующим образом:
|ДАТА
|СОБЫТИЕ
|БАЙ-ИН
|ГАРАНТИЯ
|19-22 ноября
|WSOPE 2021 NLHE Opener
|€350
|€300 000
|20-23 ноября
|WSOPE Pot Limit Omaha 8-Max
|€550
|€200 000
|21-25 ноября
|WSOPE Mini Main Event
|€1 350
|€600 000
|24-25 ноября
|WSOPE Pot Limit Omaha
|€2 000
|€200 000
|24-30 ноября
|WSOPE NLH Colossus
|€550
|€1 000 000
|25 ноября
|WSOPE NLH Classic Freezeout
|€1 000
|€150 000
|25-26 ноября
|WSOPE PLO/NLH Mixed
|€1 650
|€200 000
|26-27 ноября
|WSOPE Short Deck
|€2 500
|€200 000
|27-28 ноября
|WSOPE 5K Pot Limit Omaha
|€5 000
|€150 000
|29 ноября
|WSOPE NLH Bounty Hunter
|€1 100
|€200 000
|29-30 ноября
|WSOPE NLH Platinum High Roller
|€25 000
|€1 000 000
|30 ноября
|WSOPE NLH 6-Max
|€1 650
|€200 000
|1-2 декабря
|WSOPE 8-Game Mix
|€2 000
|€150 000
|2-3 декабря
|WSOPE NLH Diamond High Roller
|€50 000
|€2 000 000
|3-8 декабря
|WSOP NLH Main Event
|€10 350
|€5 000000