Мировая серия покера в Европе разыграет 15 браслетов – полное расписание турниров

В ноябре-декабре WSOP Europe проведет 15 турниров в чешском Розвадове, в ходе которых разыграет золотые браслеты

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В этом году Мировая серия покера возвращается в офлайн-режим после пандемии коронавируса. В эти дни в июле проходит WSOP Online, а живые турниры намечены на осень.

С 30 сентября по 17 ноября Мировая серия покера разыграет 88 золотых браслетов в Лас-Вегасе, а сразу после этого состоится ее европейский аналог – WSOP Europe. Организаторы запланировали 15 событий по Безлимитному Холдему, Омахе и Short-Deck.

Ивенты пройдут с 19 ноября по 8 декабря в чешском отеле King's Resort в городе Розвадов. Минимальный бай-ин составит 350 евро, тогда как вход на Diamond High Roller составит аж 50К, а на Main Event – 10350 евро. Суммарная гарантия всех событий составит более 11 миллионов евро. По итогам турниров организаторы раздадут 15 золотых браслетов.

Напомним, что последним победителем Главного события стал грек Александрос Колониас. К слову, в 2012 году к триумфу в Main Event был близок украинец Сергей Баранов, однако в хедз-апе игрок уступил легендарному Филу Хельмуту. Полное расписание турниров WSOP Europe 2021 выглядит следующим образом: