Світова серія покеру в Європі розіграє 15 браслетів – повний розклад турнірів

У листопаді-грудні WSOP Europe проведе 15 турнірів у чеському Розвадові, в ході яких розіграє золоті браслети

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В цьому році Світова серія покеру повертається в офлайн-режим після пандемії коронавірусу. У ці дні в липні проходить WSOP Online, а живі турніри намічені на осінь.

З 30 вересня по 17 листопада Світова серія покеру розіграє 88 золотих браслетів в Лас-Вегасі, а відразу після цього відбудеться її європейський аналог – WSOP Europe. Організатори запланували 15 подій з Безлімітного Холдему, Омахи та Short-Deck.

Івенти пройдуть з 19 листопада по 8 грудня в чеському готелі King's Resort e місті Розвадов. Мінімальний бай-ін складе 350 євро, тоді як вхід на Diamond High Roller складе аж 50К, а на Main Event – 10350 євро. Сумарна гарантія всіх подій складе більше 11 мільйонів євро. За підсумками турнірів організатори роздадуть 15 золотих браслетів.

Нагадаємо, що останнім переможцем Головної події став грек Александрос Колоніас. До слова, у 2012 році до тріумфу на Main Event був близький українець Сергій Баранов, однак в хедз-апі гравець поступився легендарному Філу Хельмуту. Повний розклад турнірів WSOP Europe 2021 виглядає наступним чином: