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Мартин Скорсезе снял крутое кино про покер и тюрьму – фильм скоро появится в Украине

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
2 августа, 18:20
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Кинолента "Холодный расчет" выйдет в прокат в сентябре. В ней главный герой сыграет в Мировой серии покера
Кадр из нового фильма Мартина Скорсезе "Холодный расчет"
Кадр из нового фильма Мартина Скорсезе "Холодный расчет"

Покер становится настолько культовой игрой, что нередко появляется в известных кинолентах. Одним из самых известных фильмов о карточной игре является "Шулера" с Мэттом Дэймоном.

А уже этой осенью на экраны выйдет новая покерная лента "The Card Counter", которая в Украине будет показана под названием "Холодный расчет". Одним из продюсера фильма станет известный американский сценарист Мартин Скорсезе.

Сюжет будет связан с тюремной тематикой. Главный герой Уильям оказался за решеткой, где учится играть в покер с другими заключенными. С ними он обучается многим лайфхакам, которые помогают просчитывать карты.

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В итоге после освобождения парень отправляется в казино, где применяет свои навыки. Это и становится его главным занятием по жизни. В итоге Уильям даже сыграет на Мировой серии покера (WSOP).

Отметим, что главную роль в фильме исполнил Оскар Айзек. Уроженец Гватемалы известен любителям фильмов по "Робин Гуду", "Звездным войнам", а также "Людям Икс". Ожидается, в Украине "Холодный расчет" выйдет в прокат в середине сентября.

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