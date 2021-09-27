Капитан сборной Украины по спортивному покеру выиграл 360 тысяч на турнире в Киеве (фото)

Михаил Кедровский стал победителем офлайн-ивента National Challenge Cup, который собрал более 1,5 тысяч входов

Михаил Кедровский - лучший игрок National Challenge Cup в Киеве / Фото: PokerMatch

В воскресенье в Киеве завершился всеукраинский турнир по спортивному покеру National Challenge Cup. Ивент прошел при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера, а также крупнейшего онлайн-рума страны PokerMatch.

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Отбор на турнир проходил в 12 городах Украины, а также в онлайне. Всего было сделано 1635 входов, а итоговый призовой фонд NCC составил 1,9 миллиона гривен!

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В призах оказались 118 спортсменов, а девять из них попали за финальный стол. По его итогамчемпионом стал капитан сборной Украины Михаил Кедровский.

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Игрок показал высокий класс и стал лучшим, получив почетный кубок и 360 тысяч гривен призовых. Итоги финального стола по призовым следующие: