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Капитан сборной Украины по спортивному покеру выиграл 360 тысяч на турнире в Киеве (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
27 сентября, 16:10
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Михаил Кедровский стал победителем офлайн-ивента National Challenge Cup, который собрал более 1,5 тысяч входов
Михаил Кедровский - лучший игрок National Challenge Cup в Киеве
Михаил Кедровский - лучший игрок National Challenge Cup в Киеве / Фото: PokerMatch

В воскресенье в Киеве завершился всеукраинский турнир по спортивному покеру National Challenge Cup. Ивент прошел при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера, а также крупнейшего онлайн-рума страны PokerMatch.

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Отбор на турнир проходил в 12 городах Украины, а также в онлайне. Всего было сделано 1635 входов, а итоговый призовой фонд NCC составил 1,9 миллиона гривен!

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В призах оказались 118 спортсменов, а девять из них попали за финальный стол. По его итогамчемпионом стал капитан сборной Украины Михаил Кедровский.

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Игрок показал высокий класс и стал лучшим, получив почетный кубок и 360 тысяч гривен призовых. Итоги финального стола по призовым следующие:

  1. Михаил Кедровский – 360 тыс грн
  2. Норберт Федака – 240 тыс грн
  3. Антон Якушко – 165 тыс грн
  4. Сергей Карпов – 115 тыс грн
  5. Николай Костырко – 75 тыс грн
  6. Антон Гуревич – 58 тыс грн
  7. Василий Забродский – 46,6 тыс грн
  8. Евгений Иваненко – 37,3 тыс грн
  9. Анатолий Усенко – 30 тыс грн
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