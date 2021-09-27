Капитан сборной Украины по спортивному покеру выиграл 360 тысяч на турнире в Киеве (фото)

В воскресенье в Киеве завершился всеукраинский турнир по спортивному покеру National Challenge Cup. Ивент прошел при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера, а также крупнейшего онлайн-рума страны PokerMatch.
Отбор на турнир проходил в 12 городах Украины, а также в онлайне. Всего было сделано 1635 входов, а итоговый призовой фонд NCC составил 1,9 миллиона гривен!
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В призах оказались 118 спортсменов, а девять из них попали за финальный стол. По его итогамчемпионом стал капитан сборной Украины Михаил Кедровский.
Игрок показал высокий класс и стал лучшим, получив почетный кубок и 360 тысяч гривен призовых. Итоги финального стола по призовым следующие:
- Михаил Кедровский – 360 тыс грн
- Норберт Федака – 240 тыс грн
- Антон Якушко – 165 тыс грн
- Сергей Карпов – 115 тыс грн
- Николай Костырко – 75 тыс грн
- Антон Гуревич – 58 тыс грн
- Василий Забродский – 46,6 тыс грн
- Евгений Иваненко – 37,3 тыс грн
- Анатолий Усенко – 30 тыс грн