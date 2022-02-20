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Как можно так прыгать? Зажигательная красотка показала, как поддерживает шикарную форму (видео)

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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20 февраля, 17:38
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Покеристка Саманта Абернати призналась, что уделяет немало времени прыжкам на батуте и даже тренировалась с артистами цирка
Горячая Саманта Абернати
Горячая Саманта Абернати / Фото: Instagram Саманты Абернати

Американскую красотку Саманту Абернати до сих пор считают одной из самых аппетитных покеристок. Девушка не отличается крутыми успехами за овальным столом, но часто радует посетителей WSOP своим присутствием.

За свою карьеру красотка заработала почти 600 тысяч долларов в офлайне, однако в последнее время добивалась успеха разве что на Мировых сериях покера.

Недавно Саманта дала интервью сайту Pokernews, рассказав о своем хобби вне овального стола. Покер занимает в ее жизни 40% свободного времени, тогда как остальное время она посвящает семье, друзьям и батуту.

"Батут – это очень необычно, особенно батутная стена. Наверное, во всем мире не наберется и 50 человек, выполняющих трюки с батутной стеной.

Во время пандемии было не до путешествий, зато у меня появилась возможность потренироваться с артистами Cirque du Soleil. Это была действительно уникальная возможность".

Отметим, что с детства Саманта планировала работать дизайнером и фотографом. Она даже отучилась в Школе искусств в Саванне. В 2014 году красотка переехала в Чикаго и успешно устроилась веб-дизайнером и разработчиком программного обеспечения.

Позже она все же выбрала покер и не прогадала. Ее наивысшим достижением остается 3-е место на турнире Aussie Millions Poker Championship в 2016 году, где она подняла аж 437 тысяч.

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