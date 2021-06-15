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Милашка-покеристка, покорившая Австралию – яркие фото Саманты Абернати

Андрей Трофимов, Анатолий Дерека
15 июня, 22:10
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Американку по праву называют одной из самых красивых представительниц женского пола за покерным столом
Саманта Абернати - одна из самых горячих красоток в покере
Саманта Абернати - одна из самых горячих красоток в покере / Фото: Instagram Саманты Абернати

Девушки в покере – это не редкость. Недавно мы рассказывали об американке китайского происхождения Марии Хо, которая очаровывает своей красотой конкурентов. Также одной из самых красивых покеристок мира признают Саманту Абернати.

Красотка родилась в 1991 году в Атланте и с детства планировала работать дизайнером и фотографом. Она даже отучилась в Школе искусств в Саванне. В 2014 году Саманта переехала в Чикаго и успешно устроилась веб-дизайнером и разработчиком программного обеспечения.

В том же году она и показала себя впервые в покере, шесть раз оказавшись в призовой зоне на турнире WSOP в знаменитом казино Лас-Вегаса "Caesars Palace". Успех заставил ее переосмыслить свои цели, из-за чего она решила попрощаться с работой и сконцентрироваться на картах.

Самый громкий успех пришел к ней в 2016 году. На турнире Aussie Millions Poker Championship в Мельбурне Абернати удивила всех, завершив Главное событие на третьей позиции с призовыми в 437 тысяч долларов. Это достижение до сих пор составляет 76% от ее общего дохода в покере.

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