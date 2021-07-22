Инвестор из Флориды победил на турнире по Омахе на Мировой серии покера (видео)

Американец Брэдли Рубен сумел взять свой второй браслет в изнурительном 11-часовом турнире по Омахе

Брэдли Рубен - двукратный чемпион Мировой серии покера онлайн / Фото: Pokernews

Утром завершился очередной турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

21-ое событие серии PLO 6-Handed было посвящено турниру по Омахе. В турнир было выполнено более 550 входов по 600 долларов. Из известных покеристов до финального стола сумел дойти лишь Алекс Фоксен.

Американец довольствовался третьим местом, тогда как в хедз-ап проследовали Брэдли Рубен и Майкл Хольц. Весь турнир длился 11 часов (пять из них – финалка), однако решающая дуэль разрешилась оперативно в пользу Рубена.

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Уроженец Флориды, который работает инвестором в недвижимость, смог добыть свой второй браслет в карьере. Прошлый покорился ему также в онлайне в прошлом году. Всего же за карьеру Брэдли сумел поднять чуть более 360 тысяч долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #21: