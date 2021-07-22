Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Инвестор из Флориды победил на турнире по Омахе на Мировой серии покера (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
22 июля, 15:40
Копировать ссылку
Американец Брэдли Рубен сумел взять свой второй браслет в изнурительном 11-часовом турнире по Омахе
Брэдли Рубен - двукратный чемпион Мировой серии покера онлайн
Брэдли Рубен - двукратный чемпион Мировой серии покера онлайн / Фото: Pokernews

Утром завершился очередной турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

21-ое событие серии PLO 6-Handed было посвящено турниру по Омахе. В турнир было выполнено более 550 входов по 600 долларов. Из известных покеристов до финального стола сумел дойти лишь Алекс Фоксен.

Американец довольствовался третьим местом, тогда как в хедз-ап проследовали Брэдли Рубен и Майкл Хольц. Весь турнир длился 11 часов (пять из них – финалка), однако решающая дуэль разрешилась оперативно в пользу Рубена.

Читайте также: Все чемпионы Мировой серии покера WSOP Online 2021

Уроженец Флориды, который работает инвестором в недвижимость, смог добыть свой второй браслет в карьере. Прошлый покорился ему также в онлайне в прошлом году. Всего же за карьеру Брэдли сумел поднять чуть более 360 тысяч долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #21:

  1. Брэдли Рубен – 69,1 тыс. долларов
  2. Майкл Хольц – 42,8 тыс. долларов
  3. Алекс Фоксен – 27,9 тыс. долларов
  4. Бен Ю – 18,6 тыс. долларов
  5. Трой Ли – 12,7 тыс. долларов
  6. Дилан Уилкерсон – 8,9 тыс. долларов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
WSOP
Больше новостей
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
Смотреть весь рейтинг
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
Опрос
Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
Правила жизни покериста
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.0
Смотреть весь рейтинг
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять