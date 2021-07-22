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Інвестор з Флориди переміг на турнірі з Омахи на Світовій серії покеру (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
22 липня, 15:40
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Американець Бредлі Рубен зумів взяти свій другий браслет у виснажливому 11-годинному турнірі з Омахи
Бредлі Рубен - дворазовий чемпіон Світової серії покеру онлайн
Бредлі Рубен - дворазовий чемпіон Світової серії покеру онлайн / Фото: Pokernews

Вранці завершився черговий турнір Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

21-е подія серії PLO 6-Handed була присвячена турніру з Омахи. В івент було виконано більше 550 входів по 600 доларів. З відомих покеристів до фінального столу зумів дійти лише Алекс Фоксен.

Американець задовольнився третім місцем, тоді як у хедз-ап пройшли Бредлі Рубен та Майкл Хольц. Весь турнір тривав 11 годин (п'ять з них – фіналка), проте вирішальна дуель вирішилася оперативно на користь Рубена.

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Уродженець Флориди, який працює інвестором в нерухомість, зміг здобути свій другий браслет в кар'єрі. Минулий підкорився йому також в онлайні торік. Всього ж за кар'єру Бредлі зумів підняти трохи більше 360 тисяч доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #21:

  1. Бредлі Рубен – 69,1 тис. доларів
  2. Майкл Хольц – 42,8 тис. доларів
  3. Алекс Фоксен – 27,9 тис. доларів
  4. Бен Ю – 18,6 тис. доларів
  5. Трой Лі – 12,7 тис. доларів
  6. Ділан Вілкерсон – 8,9 тис. доларів

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