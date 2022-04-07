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Игра в покер на благо Украины: PokerMatch продолжает серию благотворительных турниров

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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7 апреля, 17:42
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Крупнейший рум Украины отправил уже 450 тысяч гривен на гуманитарные нужды украинцев и на этом не собирается останавливаться
PokerMatch проведет благотворительный турнир Victory Cup
PokerMatch проведет благотворительный турнир Victory Cup / Фото: PokerMatch

Украинский покер-рум PokerMatch продолжает помогать Украине в эти непростые дни. С середины марта компания ежедневно проводит благотворительные ивенты Victory Cup.

Цель турниров – сбор гуманитарной помощи украинцам, которые пострадали от войны. За три события PokerMatch собрал более 450 тысяч гривен, которые были отправлены:

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  • на специальный счет НБУ для гуманитарной помощи
  • на закупку медицинских инструментов для киевской больницы
  • волонтерам для доставки гуманитарных грузов в Славутич
  • на помощь медучреждениям Борисполя и местной теробороны

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Тем временем, покер-рум продолжает серию турниров. Уже в это воскресенье, 10 апреля, пройдет четвертый ивент Victory Cup. Событие начнется в 18:00 по киевскому времени. Размер бай-ина – 200 гривен или 7 долларов/евро.

Весь призовой фонд вновь будет отправлен на гуманитарные нужды Украины. Также PokerMatch добавит к этой сумме еще 50К гривен. При этом покер-рум подарит ТОП-50 игроков турнирные деньги, общий призовой фонд – 100 тысяч ТМ.

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При этом покеристы могут пройти в ивент через сателлиты. Успешная игра в Sit&Go-турнирах со взносом 40 и 100 гривен позволит игрокам получить билет на Victory Cup. Детали – на сайте компании.

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