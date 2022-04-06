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Ежедневные миссии от PokerMatch: как зарабатывать на покере каждый день

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 апреля, 16:46
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Крупнейший покер-рум Украины подготовил для покеристов интересные задания. Успешное прохождение обеспечит игрокам денежный приз
PokerMatch подготовил для игроков ежедневные миссии
PokerMatch подготовил для игроков ежедневные миссии / Фото: PokerMatch

Компания PokerMatch продолжает радовать своих клиентов интересными турнирами и акциями даже в такое непростое время. Рум провел уже три благотворительных ивента Victory Сup, отправив значительную сумму на благотворительность.

Теперь же PokerMatch объявляет о новой акции "Ежедневные миссии". Участвовать в ней могут игроки за бустовыми кэш-столами Холдема и Омахи на лимитах от 0,5/1 грн.

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Ежедневно покер-рум предлагает игрокам разнообразные миссии, за прохождение которых покеристы будут получать "Козырные карты". По ним можно вытащить приз от 25 гривен до 10 тысяч. Миссии следующие:

  • Понедельник - собрать фулл-хаус с любой карманной парой
  • Вторник - выиграть 100 раздач
  • Среда - дойти до шоудауна с карманной парой АА
  • Четверг - сыграть 100 рейковых раздач
  • Пятница - выиграть олл-ин 20 раз
  • Суббота - собрать любую комбинацию с карманными парами
  • Воскресенье - сгенерить 100 грн рейка

Поскольку миссии имеют разные уровни сложности, вероятный приз каждый день также отличается. Подробнее с правилами акции можно ознакомиться на сайте PokerMatch.

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