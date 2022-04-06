Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Щоденні місії від PokerMatch: як заробляти на покері кожен день

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 16:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найбільший покер рум України підготував для покеристів цікаві завдання. Успішне проходження забезпечить гравцям грошовий приз
PokerMatch підготував для гравців щоденні місії
PokerMatch підготував для гравців щоденні місії / Фото: PokerMatch

Компанія PokerMatch продовжує радувати своїх клієнтів цікавими турнірами та акціями навіть у такий непростий час. Рум провів уже три благодійні івенти Victory Сup, надіславши значну суму на благодійність.

Тепер PokerMatch оголошує про нову акцію "Щоденні місії". Участь у ній можуть гравці за бустовими кеш-столами Холдему та Омахи на лімітах від 0,5/1 грн.

Реклама

Читайте також: Найбільші покер-руми світу припиняють роботу в Росії через війну в Україні

Щодня покер-рум пропонує гравцям різноманітні місії, за проходження яких покеристи отримуватимуть "Козирні карти". За ними можна витягти приз від 25 гривень до 10 тисяч. Місії наступні:

  • Понеділок – зібрати фул-хаус із будь-якою кишеньковою парою
  • Вівторок – виграти 100 роздач
  • Середа – дійти до шоудауну з кишеньковою парою АА
  • Четвер – зіграти 100 рейкових роздач
  • П'ятниця – виграти олл-ін 20 разів
  • Субота – зібрати будь-яку комбінацію з кишеньковими парами
  • Неділя – згенерувати 100 грн рейка

Оскільки місії мають різні рівні складності, ймовірний приз також відрізняється щодня. Докладніше з правилами акції можна ознайомитись на сайті PokerMatch.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти