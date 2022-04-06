Щоденні місії від PokerMatch: як заробляти на покері кожен день

Компанія PokerMatch продовжує радувати своїх клієнтів цікавими турнірами та акціями навіть у такий непростий час. Рум провів уже три благодійні івенти Victory Сup, надіславши значну суму на благодійність.
Тепер PokerMatch оголошує про нову акцію "Щоденні місії". Участь у ній можуть гравці за бустовими кеш-столами Холдему та Омахи на лімітах від 0,5/1 грн.
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Щодня покер-рум пропонує гравцям різноманітні місії, за проходження яких покеристи отримуватимуть "Козирні карти". За ними можна витягти приз від 25 гривень до 10 тисяч. Місії наступні:
- Понеділок – зібрати фул-хаус із будь-якою кишеньковою парою
- Вівторок – виграти 100 роздач
- Середа – дійти до шоудауну з кишеньковою парою АА
- Четвер – зіграти 100 рейкових роздач
- П'ятниця – виграти олл-ін 20 разів
- Субота – зібрати будь-яку комбінацію з кишеньковими парами
- Неділя – згенерувати 100 грн рейка
Оскільки місії мають різні рівні складності, ймовірний приз також відрізняється щодня. Докладніше з правилами акції можна ознайомитись на сайті PokerMatch.