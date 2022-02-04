Гороскоп для азартных игроков на уикенд. Надежные Близнецы и Стрельцы-шпионы

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Близятся первые выходные февраля, поэтому самое время отвлечься от работы ради любимого дела. Почему бы не посетить покер-рум или засесть дома с ноутбуком?

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам в покер в этот уикенд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Победы в турнирах не ждите на этих выходных, однако ваше выступление позволит вам остаться в "плюсе". Не бойтесь регистрироваться в новые ивенты, рука у вас будет легкой.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Вам не стоит катать в нескольких турнирах одновременно, потеря концентрации лишь помешает вам. Сделайте ставку на один ивент и не сомневайтесь в своем успехе.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Сыграйте максимально надежно и без верняковой комбинации в олл-ин не идите. Лишь игра "по учебнику" и сдержанный стиль приведут вас к успеху.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Длинные турниры будут даваться вам с трудом на этих выходных. Сделайте ставку на гипер-ивенты или же кэш-столы, шансов на быстрый выигрыш будет больше.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Ваш успех скрывается в интернете, не стоит идти в покер-рум. Комфортные домашние условия и возожность катать до ночи помогут вам заработать на покере.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Попробуйте себя в других карточных играх, Холдем или Омаха не принесут вам успеха. Как вариант – блэкджек или преферанс, это разнообразит вашу жизнь.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Сыграйте в нокаут-ивентах, у вас будет отлично получаться выбивать игроков из-за столов. Даже если вы не попадете в призы, количество нокаутов позволит вам получить профит.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Выберитесь в знакомый вам покер-рум и побряцайте фишками! Вас ждут не только призы, но и приятная атмосфера с классными эмоциями.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Внимательно следите за своими оппонентами. Их лицо выдаст силу руки, из чего вы и сможете извлечь пользу. Главное – самому не спалиться!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Не бойтесь действовать агрессивно и поднимать ставки со средней рукой. Соперники не будут ввязываться с вами в игру, что позволит вам накопить солидный стек перед решающей стадией.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Внимательней отыгрывайте парные руки, это ваш ключ к успеху. Если вы получили две одинаковые карты, то обязательно стоит посмотреть хотя бы на флоп. Там вас может ждать сет или даже каре!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Запаситесь чаем, вас ждут долгие турниры до поздней ночи. Лишь выдержка и сохранение концентрации дадут вам шанс на дипран и солидные призовые.