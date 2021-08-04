Флеш – не вспышка, а стрит – не улица: почему покерные термины трактуют неправильно

Что на самом деле означают известные слова из сленга игроков в покер, и как этот язык попал в футбол

Как и во многих азартных играх, в покере существует своя терминология. И по мере того, как игра становилась все более популярной в мире, некоторые слова начали жить своей жизнью.

Даже те, кто не играют в покер, слышали термин роял флэш – это наивысшая комбинация из пяти старших карт одной масти: туза, короля, дамы, валета и десятки. Побить ее невозможно.

Но не всем известно, что правильно говорить не флэш, а флаш. Так как речь идет не о какой-то "вспышке" (flash), а о "масти" – именно так переводится слово flush (звучит, как флаш).

Хотя можно догадаться, почему именно термин мутировал: приход на руки к игроку-счастливчику такой комбинации карт случается настолько редко (большинство покеристов никогда и не видели роял флэш вживую), что это действительно чем-то похоже на вспышку, озарение.

Так же точно обстоят дела и со стритом - комбинацией из пяти карт по порядку. Это никакая не "улица" (street), так как пишется и звучит иначе (straight – стрэйт), и переводится как "порядок".

Любопытна также история о том, как покерная терминология вошла в культуру футбола и оставила в нем, на первый взгляд, курьезный след.

Болельщики знают, что в футболе покером называют не рядовое достижение, которое по плечу лишь настоящим мастерам. Покер – это четыре гола в ворота соперников, забитые одним игроком за матч.

Но почему выбрали именно слово покер, изначально означавшее "пять карт", а не каре – комбинацию из четырех одинаковых карт? Было бы логичнее называть покером случай, когда игрок забивает пять голов, не так ли?

Объяснение очень любопытное и неочевидное. Дело в том, что раньше термином "покер" называли комбинацию из четырех карт одного достоинства плюс джокер! Например, четыре туза и джокер.

Но со временем в европейском и американском покере джокер вышел из моды и перестал использоваться, сейчас почти все играют колодами из 52 карт, в которых только четыре масти. И теперь покером называют как раз, например, четыре туза или четыре валета.

Но и название каре тоже сохранилось – поэтому можно называть футбольный подвиг бомбардира и так и эдак – ошибки не будет.

P.S. Кстати, раз уж мы упомянули джокера, то этот термин в футболе есть тоже. Так чаще всего называют игрока, который отличился результативным действием (гол, пас) после выхода на замену.