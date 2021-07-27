Дэвид Голдберг выиграл золотой браслет WSOP – все решила интригующая раздача в концовке (видео)

Американец не был фаворитом за финальным столом, однако сумел дойти до хедз-апа, где ему сопутствовала удача

Дэвид Голдберг выиграл браслет WSOP на турнире по Омахе / Фото: Pocketfives

В интернете продолжается Мировая серия покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

Ночью завершился 27-й турнир для любителей Омахи. 398 игроков заплатили бай-ин по 1000 долларов, что позволило собрать призовой фонд 367 тысяч.

В ITM попали такие известные игроки как Энтони Зинно (35 место), Алекс Фоксен (23 место), Джон Риордан (22 место) и Джастин Лапка (11 место). За финальный стол вышли не очень популярные игроки, которые никогда не выигрывали браслеты.

Чиплидером долгое время был Джозеф Сандерс, однако в итоге американец довольствовался лишь четвертым местом. В хедз-ап с почти равными стеками вышли Тодд Сладек и Дэвид Голдберг. Равные банки привели к напряженной дуэли, исход которой по сути решила одна раздача.

Голдберг (9-9-7-4) сумел фактически обанкротить Сладека, у которого на руках были А-К-Т-5. Вплоть до ривера казалось, что Тодд сокрушит соперника (Т-5-3-J). Однако последняя карта сделала победителем именно Дэвида, ведь прилетевшая "девятка" дала ему возможность собрать сет.

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Для победителя это уже пятое попадание в призы на Мировой серии покера, однако лучшим его результатом было 4 место на ивенте WSOP в 1999 году. Всего же за свою карьеру Голдберг сумел выиграть более 265 тысяч долларов. Именно вчерашние призовые и стали для него крупнейшими за свою историю.

Результаты финального стола WSOP Online Event #27: