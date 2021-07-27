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Девід Голдберг виграв золотий браслет WSOP – все вирішила інтригуюча роздача в кінцівці (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
27 липня, 20:55
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Американець не був фаворитом за фінальним столом, проте зумів дійти до хедз-апу, де його супроводжувала удача
Девід Голдберг виграв браслет WSOP на турнірі з Омахи
Девід Голдберг виграв браслет WSOP на турнірі з Омахи / Фото: Pocketfives

В інтернеті триває Світова серія покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

Вночі завершився 27-й турнір для любителів Омахи. 398 гравців заплатили бай-ін по 1000 доларів, що дозволило зібрати призовий фонд 367 тисяч.

В ITM потрапили такі відомі гравці як Ентоні Зінно (35 місце), Алекс Фоксен (23 місце), Джон Ріордан (22 місце) та Джастін Лапка (11 місце). За фінальний стіл вийшли не надто популярні гравці, які ніколи не вигравали браслети.

Чіплідером довгий час був Джозеф Сандерс, проте в підсумку американець задовольнився лише четвертим місцем. В хедз-ап з майже рівними стеками вийшли Тодд Сладек та Девід Голдберг. Рівні банки привели до напруженої дуелі, результат якої по суті вирішила одна роздача.

Голдберг (9-9-7-4) зумів фактично збанкрутити Сладека, у якого на руках були А-К-Т-5. Аж до ріверу здавалося, що Тодд розтрощить суперника (Т-5-3-J). Однак остання карта зробила переможцем саме Девіда, адже "дев'ятка" дала йому можливість зібрати сет.

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Для переможця це вже п'яте потрапляння в призи на Світовій серії покеру, проте найкращим його результатом було 4 місце на івенті WSOP у 1999 році. Всього ж за свою кар'єру Голдберг зумів виграти більше 265 тисяч доларів. Саме вчорашні призові й стали для нього найбільшими за свою історію.

Результати фінального столу WSOP Online Event #27:

  1. Девід Голдберг – 86,4 тис. доларів
  2. Тодд Сладек – 53,4 тис. доларів
  3. Майкл Хольц – 36,7 тис. доларів
  4. Джозеф Сандерс – 25,6 тис. доларів
  5. auntweesh – 18,3 тис. доларів
  6. Чан Ву Кім – 13,5 тис. доларів
  7. Андре Ніффелер – 10,1 тис. доларів
  8. Блейз Гаспарі – 7,5 тис. доларів

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