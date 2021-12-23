Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Чем заняться на Новый год: стоит ли играть в покер 31 декабря?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
23 декабря, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Готовы ли вы отдать себя покеру на Новый год? Рассказываем о преимуществах и недостатках данной идеи
Игра в покер - один из видов развлечения на Новый год
Игра в покер - один из видов развлечения на Новый год

Совсем скоро наступит Новый год, а мы уединимся с семьями или друзьями для совместного празднования. Впрочем, не у всех есть компания для веселья, а кому-то просто нравится заниматься ночью с 31 декабря на 1 января любимыми делами.

К примеру, среди покеристов есть немало примеров игроков, которые залетали на Новый год в онлайн или уходили на всю ночь в покер-рум. Стоит ли посвящать праздник игре в покер?

Реклама

Как обычно, мнения встречаются абсолютно разные. Большинство игроков все же склоняется к тому, что Новый год – идеальный момент, чтобы провести время с близкими людьми и отдохнуть от повседневной рутины. К примеру, эксперт PokerMatch Глеб Тремзин в свое время высказывался по этому поводу:

"В последние года уже не играю. На смертном одре никто не жалеет, что мало работал. Жалеют, что мало проводили времени с теми, кого любят, и не воплотили свои мечты.

Часто на новогодние праздники выдается возможность провести время с родственниками или друзьями, которых давно не видел. Важно уделять им время и получить заряд новых эмоций.

Глеб Тремзин – эксперт PokerMatch
Глеб Тремзин – эксперт PokerMatch / Фото: PokerMatch

Реклама

Также Новый год – отличное время для того, чтобы помечтать и построить планы. Катка может быть выгодной, ведь лучше играть, чем бухать. В идеале я за здоровый баланс.

Новогодние праздники – отличное время, чтобы насладиться общением с семьей. С другой же стороны, если человек заряжен покорять онлайн-покер и уже 1 января рвется штурмовать турниры, то этот боевой настрой нужно только поддерживать".

Еще один недостаток игры в новогоднюю ночь – недостаток фишей. Неопытные игроки вряд ли пожертвуют праздником, чтобы попытать счастья в покере. В основном 31 декабря и 1 января за столами играют регуляры, которых тяжело одолеть.

Читайте также: Лучшие идеи для подарка игрокам в покер

С другой же стороны, для многих покер – это хобби и почему бы не заняться любимым делом? Тем более, в компании друзей или на какой-нибудь тусовке.

Реклама

Говорят, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Приятные призовые могут стать отличным началом для наступающего 2022-го года.

Новый годпокер
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять