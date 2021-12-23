Чем заняться на Новый год: стоит ли играть в покер 31 декабря?

Готовы ли вы отдать себя покеру на Новый год? Рассказываем о преимуществах и недостатках данной идеи

Игра в покер - один из видов развлечения на Новый год

Совсем скоро наступит Новый год, а мы уединимся с семьями или друзьями для совместного празднования. Впрочем, не у всех есть компания для веселья, а кому-то просто нравится заниматься ночью с 31 декабря на 1 января любимыми делами.

К примеру, среди покеристов есть немало примеров игроков, которые залетали на Новый год в онлайн или уходили на всю ночь в покер-рум. Стоит ли посвящать праздник игре в покер?

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Как обычно, мнения встречаются абсолютно разные. Большинство игроков все же склоняется к тому, что Новый год – идеальный момент, чтобы провести время с близкими людьми и отдохнуть от повседневной рутины. К примеру, эксперт PokerMatch Глеб Тремзин в свое время высказывался по этому поводу:

"В последние года уже не играю. На смертном одре никто не жалеет, что мало работал. Жалеют, что мало проводили времени с теми, кого любят, и не воплотили свои мечты. Часто на новогодние праздники выдается возможность провести время с родственниками или друзьями, которых давно не видел. Важно уделять им время и получить заряд новых эмоций.

Глеб Тремзин – эксперт PokerMatch / Фото: PokerMatch

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Также Новый год – отличное время для того, чтобы помечтать и построить планы. Катка может быть выгодной, ведь лучше играть, чем бухать. В идеале я за здоровый баланс. Новогодние праздники – отличное время, чтобы насладиться общением с семьей. С другой же стороны, если человек заряжен покорять онлайн-покер и уже 1 января рвется штурмовать турниры, то этот боевой настрой нужно только поддерживать".

Еще один недостаток игры в новогоднюю ночь – недостаток фишей. Неопытные игроки вряд ли пожертвуют праздником, чтобы попытать счастья в покере. В основном 31 декабря и 1 января за столами играют регуляры, которых тяжело одолеть.

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С другой же стороны, для многих покер – это хобби и почему бы не заняться любимым делом? Тем более, в компании друзей или на какой-нибудь тусовке.

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Говорят, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Приятные призовые могут стать отличным началом для наступающего 2022-го года.