Чим зайнятися на Новий рік: чи варто грати у покер 31 грудня?

Чи готові ви віддати себе покеру на Новий рік? Розповідаємо про переваги та недоліки цієї ідеї

Гра в покер - один із видів розваги на Новий рік

Незабаром настане Новий рік, а ми усамітнимось із сім'ями або друзями для спільного святкування. Втім, не всі мають компанію для веселощів, а комусь просто подобається займатися вночі з 31 грудня на 1 січня улюбленими справами.

Наприклад, серед покеристів є чимало прикладів гравців, які залітали на Новий рік в онлайн або йшли на всю ніч у покер-рум. Чи варто присвячувати свято грі в покер?

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Як завжди, думки зустрічаються абсолютно різні. Більшість гравців все ж таки схиляється до того, що Новий рік – ідеальний момент, щоб провести час з близькими людьми і відпочити від повсякденної рутини. Наприклад, експерт PokerMatch Гліб Тремзін свого часу висловлювався із цього приводу:

"В останні роки вже не граю. На смертному одрі ніхто не шкодує, що мало працював. Шкода, що мало проводили часу з тими, кого люблять, і не втілили свої мрії. Часто на новорічні свята видається можливість провести час із родичами чи друзями, яких давно не бачив. Важливо приділяти їм час та отримати заряд нових емоцій.

Гліб Тремзін – експерт PokerMatch / Фото: PokerMatch

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Також Новий рік – чудовий час для того, щоб помріяти та побудувати плани. Ковзанка може бути вигідною, адже краще грати, ніж бухати. В ідеалі, я за здоровий баланс. Новорічні свята – гарний момент, щоб насолодитися спілкуванням із сім'єю. З іншого боку, якщо людина заряджена підкорювати онлайн-покер і вже 1 січня рветься штурмувати турніри, то цей бойовий настрій потрібно лише підтримувати".

Ще один недолік гри в новорічну ніч – нестача фішів. Недосвідчені гравці навряд чи пожертвують святом, щоб спробувати щастя у покері. Здебільшого 31 грудня та 1 січня за столами грають регуляри, яких важко здолати.

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З іншого боку, для багатьох покер – це хобі і чому б не зайнятися улюбленою справою? Тим більше, у компанії друзів або на якійсь тусовці.

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Говорять, що як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Приємні призові можуть стати відмінним початком для 2022-го року.