"Будем верить": азартная красотка поддержит Шахтер на матче с Реалом (фото)

Лучшая покеристка Украины Ольга Ермольчева следит за футболом, поэтому рассказала, чего ждет от сегодняшних матчей Лиги чемпионов

Ольга Ермольчева высказалась о матче Шахтер - Реал

Сегодня в Киеве пройдет поединок Лиги чемпионов между вице-чемпионами Украины и Испании. Онлайн-трансляция Шахтер – Реал будет доступна у нас на сайте. Игра стартует в 22:00.

Поединок на НСК "Олимпийский" привлечет внимание многих знаменитостей, в том числе и из мира покера. Так, на своей страничке в Instagram о своем желании посмотреть поединок заявила лучшая покеристка Украины Ольга Ермольчева.

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"Сегодня нас ждет очередной тур ЛЧ, которая уже подарила множество сюрпризов! Кто бы предполагал, что Шериф будет после 2-х матчей в "группе смерти" на 1 месте двумя победами? Как вы думаете, увезет молдавская команда очки из Милана? #сдетсвазашериф Шахтер принимает Реал. Ну, скажу я вам, в Мадриде сейчас один из топовых нападающих мира. Я бы сказала, что в Ла Лиге он точно лучший. Бензема!

Помните, какой он шедевр соорудил в финале Лиги наций с Испанией? Шахтеру точно будет очень сложно. Но мы будем верить. Я буду смотреть по телеку, если конечно не найду теплые шмотки для стадиона. Оборона против атаки, котлетки против ливерки. Ой, Атлетико против Ливерпуля. Один из самых интересных матчей тура. Сюда же отнесу ПСЖ и Лейпциг. Проснется Месси наконец-то или нет? Спойлер – нет.

У Роналду последние матчи не идет игра. Аталанта любит пропускать. Надеюсь, вы поняли, на что я намекаю! Постараюсь за эти два дня хотя бы парочку матчей посмотреть полностью".

Отметим, что Ольга является большой поклонницей футбола в целом и Криштиану Роналду – в частности. Красотка болеет за португальца еще со времен его игры за Манчестер Юнайтед.

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К слову, что в 2018 году Ермольчева не упустила возможность поддержать кумира в киевском финале Лиги чемпионов. Тогда CR7 выступал за Реал и выиграл в решающем матче у Ливерпуля (3:1).