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"Будемо вірити": азартна красуня підтримає Шахтар на матчі з Реалом (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 жовтня, 17:50
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Найкраща покеристка України Ольга Єрмольчева стежить за футболом, тому розповіла, чого чекає від сьогоднішніх матчів Ліги чемпіонів
Ольга Єрмольчева висловилася про матч Шахтар - Реал
Ольга Єрмольчева висловилася про матч Шахтар - Реал

Сьогодні в Києві пройде поєдинок Ліги чемпіонів між віце-чемпіонами України та Іспанії. Онлайн-трансляція Шахтар – Реал буде доступна у нас на сайті. Гра стартує о 22:00.

Поєдинок на НСК "Олімпійський" приверне увагу багатьох знаменитостей, у тому числі й зі світу покеру. Так, на своїй сторінці в Instagram про своє бажання подивитися поєдинок заявила найкраща покеристка України Ольга Єрмольчева.

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"Сьогодні на нас чекає черговий тур ЛЧ, яка вже подарувала безліч сюрпризів! Хто б припускав, що Шериф буде після 2-х матчів в" групі смерті "на 1 місці з двома перемогами? Як ви думаєте, візьме молдавська команда очки з Мілану? #здитинствазашериф

Шахтар приймає Реал. Ну, скажу я вам, в Мадриді зараз один з топових нападників світу. Я б сказала, що в Ла Лізі він точно кращий. Бензема!

Пам'ятаєте, який він шедевр спорудив у фіналі Ліги націй з Іспанією? Шахтарю точно буде дуже складно. Але ми будемо вірити. Я буду дивитися по телевізору, якщо звичайно не знайду теплі шмотки для стадіону.

Оборона проти атаки, котлетки проти ліверки. Ой, Атлетіко проти Ліверпуля. Один з найцікавіших матчів туру. Сюди ж віднесу ПСЖ і Лейпциг. Чи прокинеться Мессі нарешті чи ні? Спойлер – ні.

У Роналду останні матчі не йде гра. Аталанта любить пропускати. Сподіваюся, ви зрозуміли, на що я натякаю! Постараюся за ці два дні хоча б парочку матчів подивитися повністю".

Відзначимо, що Ольга є великою прихильницею футболу в цілому і Кріштіану Роналду – зокрема. Красуня вболіває за португальця ще з часів його гри за Манчестер Юнайтед.

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До слова, що у 2018 році Єрмольчева не упустила можливість підтримати кумира в київському фіналі Ліги чемпіонів. Тоді CR7 виступав за Реал і виграв у вирішальному матчі у Ліверпуля (3:1).

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