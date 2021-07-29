Британский весельчак "понажимал на пару кнопок" и выиграл второй браслет WSOP (видео)

Утром завершился очередной турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.
Ивент 8-Max Turbo Deepstack Championship собрал 623 входа по 800 долларов бай-ина. С учетом турбо-формата финальный стол занял меньше часа, а победителем ивента стал самый известный из участников Крис Мурман.
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Что интересно, в финале британец лично не выбил ни одного оппонента, кроме своего соперника по хедз-апу Мэттью Ханта.
Соотечественник Мурмана на начало дуэли имел в четыре раза больше фишек, однако в течение десяти минут британцы сравнялись по стекам.
В решающей раздаче Мурман пошел в олл-ин с J9 и Хант ответил ему с более удобными А8. Судьбу браслета решила "девятка", выпавшая уже на флопе.
Сам герой вечера иронично прокомментировал свою победу в Twitter:
"Понажимал на пару кнопок и выиграл браслет WSOP сегодня вечером. В этом для меня весь покер!"
Для Криса это уже второй браслет на Мировой серии покера. Ранее он уже выигрывал офлайн-ивент WSOP в 2017 году. Всего же за свою игровую карьеру Мурман заработал более 6 миллионов долларов.
Результаты финального стола WSOP Online Event #29:
- Крис Мурман – 102,4 тыс. долларов
- Мэттью Хант – 63,1 тыс. долларов
- Патрик Эскандар – 43,1 тыс. долларов
- bbert29 – 29,9 тыс. долларов
- Филип Том – 21,2 тыс. долларов
- JonSnow14 – 15,3 тыс. долларов
- cakebot – 11,3 тыс. долларов
- Джереми Менар – 8,4 тыс. долларов