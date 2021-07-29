Британский весельчак "понажимал на пару кнопок" и выиграл второй браслет WSOP (видео)

Крис Мурман одолел в хедз-апе своего соотечественника и поднял 100 с лишним тысяч долларов в интернет-ивенте Мировой серии покера

Крис Мурман - один из лучших покеристов Великобритании / Фото: Pokernews

Утром завершился очередной турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

Ивент 8-Max Turbo Deepstack Championship собрал 623 входа по 800 долларов бай-ина. С учетом турбо-формата финальный стол занял меньше часа, а победителем ивента стал самый известный из участников Крис Мурман.

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Что интересно, в финале британец лично не выбил ни одного оппонента, кроме своего соперника по хедз-апу Мэттью Ханта.

Соотечественник Мурмана на начало дуэли имел в четыре раза больше фишек, однако в течение десяти минут британцы сравнялись по стекам.

В решающей раздаче Мурман пошел в олл-ин с J9 и Хант ответил ему с более удобными А8. Судьбу браслета решила "девятка", выпавшая уже на флопе.

Сам герой вечера иронично прокомментировал свою победу в Twitter:

"Понажимал на пару кнопок и выиграл браслет WSOP сегодня вечером. В этом для меня весь покер!"

Для Криса это уже второй браслет на Мировой серии покера. Ранее он уже выигрывал офлайн-ивент WSOP в 2017 году. Всего же за свою игровую карьеру Мурман заработал более 6 миллионов долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #29: