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Британський веселун "понатискав на декілька кнопок" та виграв другий браслет WSOP (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
29 липня, 17:50
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Кріс Мурман здолав у хедз-апі свого співвітчизника і підняв 100 з гаком тисяч доларів в інтернет-івенті Світової серії покеру
Кріс Мурман - один з найкращих покеристів Великобританії
Кріс Мурман - один з найкращих покеристів Великобританії / Фото: Pokernews

Вранці завершився черговий турнір Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

Івент 8-Max Turbo Deepstack Championship зібрав 623 входи по 800 доларів бай-іну. З урахуванням турбо-формату фінальний стіл зайняв менше години, а переможцем івенту став найвідоміший з учасників Кріс Мурман.

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Що цікаво, у фіналці британець особисто не вибив жодного опонента, крім свого суперника по хедз-апу Меттью Ханта.

Співвітчизник Мурмана на початок дуелі мав у чотири рази більше фішок, однак протягом десяти хвилин британці зрівнялися по стеку.

У вирішальній роздачі Мурман пішов в олл-ін з J9 і Хант відповів йому з більш зручними А8. Долю браслета вирішила "дев'ятка", що випала вже на флопі.

Сам герой вечора іронічно прокоментував свою перемогу в Twitter:

"Понатискав на декілька кнопок і виграв браслет WSOP сьогодні ввечері. У цьому для мене весь покер!"

Для Кріса це вже другий браслет на Світової серії покеру. Раніше він вже вигравав офлайн-івент WSOP у 2017 році. всього ж за свою ігрову кар'єру Мурман заробив понад 6 мільйонів доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #29:

  1. Кріс Мурман – 102,4 тис. доларів
  2. Меттью Хант – 63,1 тис. доларів
  3. Патрік Ескандар – 43,1 тис. доларів
  4. bbert29 – 29,9 тис. доларів
  5. Філіп Том – 21,2 тис. доларів
  6. JonSnow14 – 15,3 тис. доларів
  7. cakebot – 11,3 тис. доларів
  8. Джеремі Менар – 8,4 тис. доларів

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