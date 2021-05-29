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"Bet. Raise. Fold": фильм про историю онлайн-покера от "бума Манимейкера" до "черной пятницы"

29 мая, 19:00
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Документальное кино рассказывает о главных проблемах, с которыми столкнулись онлайн-игроки после блокировки четырех крупнейших покер румов США
Афиша фильма «Bet. Raise. Fold»
Афиша фильма «Bet. Raise. Fold» / Фото: Pokernews

В 2003 году мир онлайн-покера в США пережил настоящий расцвет, после того, как любитель-бухгалтер Крис Манимейкер сенсационно выиграл главный турнир WSOP. Однако уже через восемь лет игра претерпела серьезных изменений.

В "черную пятницу", 15 апреля 2011 года, Федеральное Бюро Расследований США заблокировало работу четырех крупнейших покер румов страны по факту обвинения в мошенничестве и незаконной организации азартных игр. Счета многих крупных игроков в покер были заморожены, что оставило их фактически без денег. Детальней об этой проблеме рассказывает фильм "Bet. Raise. Fold".

В полуторачасовой киноленте рассказывается о том, как покеристы были вынуждены кардинально поменять свой образ жизни и ощутить последствия бана онлайн-покера. В основе фильма лежит повествование трех героев: математика Мартина Бредстрита из Австралии, домохозяйки и матери Даниэлы Андерсен и ведущего World Poker Tour Тони Данста. Режиссер Райан Фирпо немало времени уделил и проблемам других покеристов, а также причинам ситуации, в которой оказались покер румы, вынужденные бороться с массовым выводом денег (кешаутом).

Фильм доступен для просмотра на английском языке:

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