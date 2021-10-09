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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уик-энд. Веселые Близнецы и удачливые Скорпионы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 октября, 06:55
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

С завтрашнего дня наступают выходные. Два свободных дня – отличный повод развлечь себя за покерным столом с друзьями или в интернете. Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз этот уик-энд! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Овнам удача поможет повысить свой престиж в профессиональных кругах. Не бойтесь играть в покер со своими коллегами по работе или друзьями. Вы произведете на них хорошее впечатление.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Тельцов ожидают нестабильные игры, тяжело будет попасть в ритм. Если вы видите, что карта не идет или соперники играют агрессивно, не блефуйте. Вам принесут успех лишь верняковые комбинации.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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На выходных вас ожидает много веселья и хорошего настроения. Правда, с игрой в покер нужно быть осторожнее. Большие выигрыши вряд ли вам покорятся.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Поначалу Ракам не будет везти в блефе, но это не должно вас останавливать. Соперники привыкнут к такому стилю игры. Это позволит вам выиграть крупный банк на поздней стадии.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Львам будет везти на флеши. Если получили одномастные карты на руки, не бойтесь действовать агрессивно. Необходимые карты доедут на терне или ривере.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Игра не принесет Девам крупных выигрышей, но сулит новые знакомства. Не бойтесь садиться за стол в незнакомой компании. Новые друзья вам в жизни еще пригодятся.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Весам не стоит играть в покер на этих выходных. Комбинации будут приходить вам редко. А пока вы их дождетесь, можете проиграть свой банкролл. Найдите досуг поспокойнее.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Скорпионам будет сопутствовать удача с карманной паре тузов. Если вы получаете АА, смело идите в олл-ин. Соперники вам проиграют.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Стрельцам не рекомендуется менять свою стратегию и отступать. Если уже начали играть агрессивно, давите до конца. Блеф также приветствуется в разумных пределах.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Козероги могут смело идти в олл-ин с карманной парой или АК. Судьба подарит комбинацию на ривере и вы сорвете крупный банк.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Водолеям стоит проявлять агрессию за столом. Их ожидают победы в эти выходные, однако для этого самим нужно в это поверить.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Рыбам не рекомендуется блефовать против опытных оппонентов. Из-за рискованных ходов можете попрощаться с вашими фишками. Соперники не купятся!

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