Азартний гороскоп на вікенд. Веселі Близнюки та Скорпіони з удачею

Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі дні для всіх знаків зодіаку. На що чекати за овальним столом?

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

З завтрашнього дня настають вихідні. Два вільних дні – відмінний привід розважити себе за покерним столом з друзями або в інтернеті. Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи.

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Для вас ми підготували астрологічний прогноз цей вікенд! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Овнам удача допоможе підвищити свій престиж у професійних колах. Не бійтеся грати в покер зі своїми колегами по роботі або друзями. Ви справите на них гарне враження.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

На Тельців чекають нестабільні ігри, важко буде потрапити в ритм. Якщо ви бачите, що карта не йде або суперники грають агресивно, не блефуйте. Вам принесуть успіх лише точні комбінації.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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На вихідних на вас чекає багато веселощів і гарного настрою. Правда, із грою в покер потрібно бути обережніше. Великі виграші навряд вам підкоряться.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Спочатку Ракам не буде везти у блефі, але це не повинно вас зупиняти. Суперники звикнуть до такого стилю гри. Це дозволить вам виграти великий банк на пізній стадії.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Левам буде щастити на флеші. Якщо отримали одномасні карти на руки, не бійтеся діяти агресивно. Необхідні карти доїдуть на терні або рівері.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Гра не принесе Дівам великих виграшів, але обіцяє нові знайомства. Не бійтеся сідати за стіл у незнайомій компанії. Нові друзі вам в житті ще знадобляться.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Терезам не варто грати в покер на цих вихідних. Комбінації будуть приходити вам рідко. А поки ви їх дочекаєтеся, можете програти свій банкролл. Знайдіть дозвілля спокійніше.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Скорпіонів буде супроводжувати удача з кишеньковою парою тузів. Якщо ви отримуєте АА, сміливо йдіть в олл-ін. Суперники вам програють.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Стрільцям не рекомендується міняти свою стратегію і відступати. Якщо вже почали грати агресивно, тисніть до кінця. Блеф також вітається в розумних межах.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Козероги можуть сміливо йти в олл-ін із кишеньковою парою або АК. Доля подарує комбінацію на рівері, й ви зірвете великий банк.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Водоліям варто проявляти агресію за столом. На них чекають перемоги в ці вихідні, однак для цього самим потрібно в це повірити.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Рибам не рекомендується блефувати проти досвідчених опонентів. Через ризиковані ходи можете попрощатися з вашими фішками. Суперники не купляться!