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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на неделю: Скорпионы создают комфорт, Водолеи ищут разнообразие

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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13 февраля, 22:22
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Астрологический прогноз для азартных игроков на предпоследнюю неделю зимы для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для азартных игроков
Гороскоп для азартных игроков / Фото: Getty Images

Февраль в самом разгаре, а это значит, что приближаются все более крупные покерные ивенты. Игроков ждет немало турниров как в офлайне, так и в интернете. Почему бы не занять себя любимой игрой?

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Покеристы зачастую достаточно суеверны и охотно верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Давайте вместе узнаем его.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

На этой неделе синий цвет будет приносить вам удачу. Выберите одежду данного цвета, даже покрасьте волосы в него, возьмите синюю чашку и сконцентрируйтесь на бубнах. Сами не заметите прилив удачи!

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Откажитесь от крепкого алкоголя за покерным столом. Потеря концентрации может дорого вам обойтись, в том время, как на трезвую голову вам не будет равных.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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Используйте блеф и агрессивный стиль игры, именно такое поведение принесет вам успех. Не бойтесь первыми поднимать ставки и идти ва-банк. Покуражьтесь на полную!

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Проведите неделю с опытными игроками. Не бойтесь акул, ведь только с ними вы будете набираться опыта. А удача нередко улыбается менее мастеровитым.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Играйте в компании друзей или членов семьи. Из-за одиночества вам придется принимать неверные решения. Поддержка близких сыграет вам на руку.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Вам подойдет размеренный стиль игры, идите в олл-ин крайне редко. Лишь высокие комбинации будут приносить вам профит, тогда как на пару не особо рассчитывайте.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Карманные пары – ваш ключ к успеху. Если вам на руки попадают одинаковые карты, смело поднимайте ставки уже на префлопе. Соперники сдуются.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Создайте себе комфортные условия для игры в онлайне и вам не будет равных. Музыка, одежда, домашний уют, вкусная еда и напитки – все эти факторы отыграют важную роль.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Удача будет не на вашей стороне, лучше отдохнуть от покера или испытать себя во фрироллах. Птица счастья вернется к вам через неделю.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Избегайте черных карт, в этом месяце руки с пикой и крестой не будут выигрышными для вас. Сосредоточьтесь на "красных" мастях и поднимайте ставки на них.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Сделайте свою игру более разнообразной, отдохните от Холдема. Классический покер не вызовет у вас прежних эмоций, а успех может прийти к вам в Омахе или Short Deck, например.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Используйте свои коммуникационные способности, ораторские умения и просто обаяние. Возможность взаимодействовать с соперниками по столу позволит вам втереться в доверие и хлопнуть их в подходящий момент.

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