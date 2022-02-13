Азартный гороскоп на неделю: Скорпионы создают комфорт, Водолеи ищут разнообразие

Февраль в самом разгаре, а это значит, что приближаются все более крупные покерные ивенты. Игроков ждет немало турниров как в офлайне, так и в интернете. Почему бы не занять себя любимой игрой?
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Покеристы зачастую достаточно суеверны и охотно верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Давайте вместе узнаем его.
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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
На этой неделе синий цвет будет приносить вам удачу. Выберите одежду данного цвета, даже покрасьте волосы в него, возьмите синюю чашку и сконцентрируйтесь на бубнах. Сами не заметите прилив удачи!
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Откажитесь от крепкого алкоголя за покерным столом. Потеря концентрации может дорого вам обойтись, в том время, как на трезвую голову вам не будет равных.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Используйте блеф и агрессивный стиль игры, именно такое поведение принесет вам успех. Не бойтесь первыми поднимать ставки и идти ва-банк. Покуражьтесь на полную!
РАК. 22 июня — 22 июля
Проведите неделю с опытными игроками. Не бойтесь акул, ведь только с ними вы будете набираться опыта. А удача нередко улыбается менее мастеровитым.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Играйте в компании друзей или членов семьи. Из-за одиночества вам придется принимать неверные решения. Поддержка близких сыграет вам на руку.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Вам подойдет размеренный стиль игры, идите в олл-ин крайне редко. Лишь высокие комбинации будут приносить вам профит, тогда как на пару не особо рассчитывайте.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Карманные пары – ваш ключ к успеху. Если вам на руки попадают одинаковые карты, смело поднимайте ставки уже на префлопе. Соперники сдуются.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Создайте себе комфортные условия для игры в онлайне и вам не будет равных. Музыка, одежда, домашний уют, вкусная еда и напитки – все эти факторы отыграют важную роль.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Удача будет не на вашей стороне, лучше отдохнуть от покера или испытать себя во фрироллах. Птица счастья вернется к вам через неделю.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Избегайте черных карт, в этом месяце руки с пикой и крестой не будут выигрышными для вас. Сосредоточьтесь на "красных" мастях и поднимайте ставки на них.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Сделайте свою игру более разнообразной, отдохните от Холдема. Классический покер не вызовет у вас прежних эмоций, а успех может прийти к вам в Омахе или Short Deck, например.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Используйте свои коммуникационные способности, ораторские умения и просто обаяние. Возможность взаимодействовать с соперниками по столу позволит вам втереться в доверие и хлопнуть их в подходящий момент.