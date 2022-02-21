Азартный гороскоп на неделю. Рассказываем, чего ждать в последние дни зимы

Астрологический прогноз для азартных игроков на последнюю неделю февраля для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для игроков в покер

Сегодня стартует последняя неделя февраля. Самое время ударно завершить зиму и неплохо заработать на покере. Чего стоит ждать игрокам за овальным столом?

Читайте также: Режим дня для игрока в покер и почему он так важен

Реклама

Покеристы – достаточно суеверные люди, верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Давайте вместе узнаем его.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

В будние дни не отвлекайтесь на покер, уделите внимание работе или семье. Закройте все свои насущные дела, чтобы в выходные как следует покатать. Вас обязательно ждет успех!

Реклама

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Не бойтесь играть агрессивно, такой стиль принесет вам удачу. Постарайтесь найти слабые места оппонентов и как можно больнее по ним бить.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Реклама

Уделите внимание чтению эмоции оппонентов, это поможет вам принять правильные решения в сложных ситуациях. Вы сможете вскрыть их блеф или же увидеть у них сильную руку и вовремя сбросить карты.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Прислушайтесь к своей интуиции и внутреннему голосу. Они подскажут вам верные решения. Даже если они не продиктованы логикой, доверьтесь чуйке.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Залетайте во фрироллы и не тратьте деньги за бай-ины. Удача будет на вашей стороне и вы сможете пополнить банкролл даже без инвестиций.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Рационально используйте перерывы в игре, достаточная концентрация в нужные моменты – ваш ключ к успеху. Лучший вариант для релакса – медитация или йога.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Терпение приведет вас к выигрышу. Ожидайте свою карту столько, сколько потребуется, ведь она может прийти довольно поздно. Не спешите никуда и вы своего добьетесь.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Число 10 станет счастливым для вас в ближайшие дни. Вам обязательно повезет, если на руки прилетела "десятка" или же пара пятерок. Смело повышайте ставки, эта раздача ваша.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Выйдите в мир и посетите какой-нибудь покерный клуб. Офлайн-игры даст вам необходимые эмоции, которых вам не хватало в интернете для солидного выигрыша.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Будьте осторожны с блефом, соперники часто будут вас разоблачать. Сделайте ставку на сильную руку и не пытайтесь играть агрессивно с комбинацией ниже сета.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Отдайте предпочтение Омахе или Стаду. Разнообразие пойдет вам на пользу и вы даже останетесь в плюсе. Холдем же не принесет былых эмоций на этой неделе.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Удача вам будет улыбаться редко, но это не значит, что нужно забыть о картах. Научитесь читать игру и вступать в раздачу в подходящий момент, когда даже кривая улыбка Фортуны вам не навредит.