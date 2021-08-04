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Азартный гороскоп на месяц: удачливые Весы, спокойные Скорпионы, беспомощные Рыбы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
4 августа, 07:27
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Астрологический прогноз для любителей покера на август 2021 года для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп на август для любителей покера
Гороскоп на август для любителей покера

В воскресенье начался последний месяц лета. Любителям карт он принесет массу увлекательных покерных ивентов как онлайн, так и вживую.

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Чего же игрокам ждать за овальным столом в восьмом месяце года? Звёздные эксперты PokerMatch знакомят с астрологическим прогнозом на август 2021 года!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

В августе Овны упрутся в рог изобилия. Их ожидают доезды, заносы и слабые соперники за столами. Не месяц, а кайф!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Такое чувство, что Тельцы в августе овладеют даром телекинеза и будут читать соперников как открытую книгу. Если же вы другого знака зодиака, держитесь от Тельцов подальше!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Все возвращается на круги своя! Вачовски снимает матрицу, клёш снова в моде, а Близнецы опять побеждают. И это надолго!

РАК. 22 июня — 22 июля

Август – стандартный рабочий месяц для Раков. Звезду с неба они не снимут, но и в минус не уйдут. Удача в полном балансе, а решающую роль сыграет мастерство.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

В августе Львы подтвердят свою королевскую репутацию. Крутые доборы, мастерские блефы и сложные фолды – для них это обыденность. Сразу видно, кто царь за столом!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дев в августе ожидают капризы, слёзы и битая посуда. Месяц будет сложным. Эмоций – море, а побед – лужа.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Лето, август... Большинство ненавидят Весы. Просто они сверхудачливые и всех переезжают. Даже в мультипоте с 72 они все равно умудряются забрать себе банк. Читеры!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

В августе Скорпионам следует играть МТТ (Multi-Table Tournament) вместо кэш-игр. Также советуем выбрать тайтовый стиль, выжидать и делать точечные уколы. Так точно пару финалок будет!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

В августе Стрельцы супермощные. Что ни выстрел – то с базуки, натс через руку и одни финалки. Это лето им запомнится!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Упорство и труд – все... напрасно. Август жесток, Козерогов будут постоянно переезжать. Крепитесь и стройте покерные планы на сентябрь.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

В августе Водолеям следует быть гибкими и подвижными, как вода. Нужно чаще менять свой стиль игры и научиться подстраиваться под ситуацию. Иначе просто потеряете банкролл.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Такое чувство, что в августе всех рыб выбросит на берег. Абсолютно беспомощны! Вместо покера советуем поехать на отдых и дождаться осени.

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