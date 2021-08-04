Азартний гороскоп на місяць: щасливі Терези, спокійні Скорпіони, безпорадні Риби

Астрологічний прогноз для любителів покеру на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп на серпень для любителів покеру

У неділю почався останній місяць літа. Любителям карт він принесе масу цікавих покерних івентів як онлайн, так і наживо.

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Чого ж гравцям чекати за овальним столом у восьмому місяці року? Зоряні експерти PokerMatch знайомлять з астрологічним прогнозом на серпень 2021 року!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

У серпні Овни упруться в ріг достатку. На них чекають доїзди, заноси і слабкі суперники за столами. Не місяць, а кайф!

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Таке відчуття, що тільці в серпні опанують дар телекінезу і будуть читати суперників як відкриту книгу. Якщо ж ви іншого знаку зодіаку, тримайтеся від тільців подалі!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Все повертається на круги своя! Вачовські знімають Матрицю, кльош знову в моді, а Близнюки знову перемагають. І це надовго!

РАК. 22 червня – 22 липня

Серпень – стандартний робочий місяць для раків. Зірку з неба вони не знімуть, але і в мінус не підуть. Удача в повному балансі, а вирішальну роль зіграє майстерність.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

У серпні леви підтвердять свою королівську репутацію. Круті добори, майстерні блефи і складні фолди – для них це буденність. Відразу видно, хто цар за столом!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

На Дів у серпні очікують капризи, сльози і битий посуд. Місяць буде складним. Емоцій – море, а перемог – калюжа.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Літо, серпень... Більшість ненавидять ваги. Просто вони надфартові та всіх переїжджають. Навіть у мультипотах з 72 вони все одно примудряються забрати собі банк. Чітери!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

У серпні скорпіонам слід грати МТТ (Multi-Table Tournament) замість кеш-ігор. Також радимо обрати тайтовий стиль, вичікувати і робити точкові уколи. Так точно кілька фіналок буде!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

У серпні стрільці суперпотужні. Що не постріл – то з базуки, натс через руку і одні фіналки. Це літо їм запам'ятається!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Терпінням і працею все... марно. Серпня жорстокий, Козерогів будуть постійно переїздити. Тримайтеся і будуйте покерні плани на вересень.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

У серпні Водоліям слід бути гнучкими і рухливими як вода. Потрібно частіше міняти свій стиль гри і навчитися підлаштовуватися під ситуацію. Інакше просто втратите банкролл.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Таке відчуття, що в серпні всіх риб викине на берег. Абсолютно безпорадні! Замість покеру радимо поїхати на відпочинок і дочекатися осені.