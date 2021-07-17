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Аналитик данных из Лас-Вегаса сумел оставить в дураках ведущих покеристов на WSOP Online (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
17 июля, 17:25
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Джастин Салиба сумел поднять более 250 тысяч долларов, оставив позади себя Алекса Фоксена и Али Имсировича
Джастин Салиба
Джастин Салиба / Фото: Pokernews

В эти дни проходит Мировая серия покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа. В четверг и пятницу были разыграны два из них.

Первый ивент No Limit Hold'em High Roller Freezeout собрал 188 игроков, которые не пожалели выложить немаленькую сумму бай-ина – 5300 долларов. В турнире принял участие и самый успешный покерист этого года Али Имсирович. Впрочем, босниец был вынужден довольствоваться 17 местом и чуть менее чем 10 тысячами долларов призовых. Из известных личностей в финалку сумел попасть Алекс Фоксен, однако чемпионом же стал аналитик данных из Лас-Вегаса Джастин Салиба. Парень одолел в хедз-апе Джонатана Доклера и забрал приз 253,8 тысячи долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #15:

  1. Джастин Салиба – 253,8 тыс. долларов
  2. Джонатан Доклер – 148 тыс. долларов
  3. Джесси Ягинума – 84,6 тыс. долларов
  4. Алекс Фоксен – 65,8 тыс. долларов
  5. Мартин Замани – 56,4 тыс. долларов
  6. Джошуа Рэй – 47 тыс. долларов
  7. Джон Риордан – 35,7 тыс. долларов
  8. Томас Боивин – 22,5 тыс. долларов
  9. Майкл Хольц – 15,9 тыс. долларов

А в пятницу на WSOP Online началась неделя Омахи. Вплоть до 26 июля организаторами будет проведено четыре PLO-ивента. Первый из них с бай-ином 600 долларов собрал 293 игроков. Из известных игроков до финалки сумел добраться лишь Эндрю Лихтенбергер, однако в итоге он довольствовался шестым местом.

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Чемпионом ивента стал Аллен Чанг, который в решающей части битвы сумел выбить сразу четверых из пяти своих конкурентов. В хедз-ап против Эдвина Романа парень вышел с 79% всех фишек и уверенно довел игру до победы, собрав в решающей раздаче пиковый флеш, который перебил две пары Романа. Для Чанга это уже второй браслет в онлайн-версии WSOP. Год назад американец триумфовал в турнире по Холдему.

Результаты финального стола WSOP Online Event #16:

  1. Аллен Чанг – 61,3 тыс. долларов
  2. Эдвин Роман – 37,8 тыс. долларов
  3. Райан Стокер – 25,8 тыс. долларов
  4. PiggyBear – 17,9 тыс. долларов
  5. Крис Лесли-Хайнан – 12,7 тыс. долларов
  6. Эндрю Лихтенбергер – 9,1 тыс. долларов

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