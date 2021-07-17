Аналітик даних з Лас-Вегаса зумів пошити в дурні провідних покеристів на WSOP Online (відео)

Джастін Саліба зумів підняти понад 250 тисяч доларів, залишивши позаду себе Алекса Фоксена та Алі Імсіровіча

Джастін Саліба / Фото: Pokernews

У ці дні проходить Світова серія покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня. У четвер і п'ятницю були розіграні два з них.

Перший івент No Limit Hold'em High Roller Freezeout зібрав 188 гравців, які не пошкодували викласти чималеньку суму бай-іну – 5300 доларів. У турнірі взяв участь і найуспішніший покерист цього року Алі Імсіровіч. Втім, боснієць був змушений задовольнятися 17 місцем і трохи менше ніж 10 тисячами доларів призових. З відомих особистостей у финалку зумів потрапити Алекс Фоксен, проте чемпіоном став аналітик даних з Лас-Вегаса Джастін Саліба. Хлопець здолав у хедз-апі Джонатана Доклера і забрав приз 253,8 тисячі доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #15:

Джастін Саліба – 253,8 тис. доларів Джонатан Доклер – 148 тис. доларів Джессі Ягінума – 84,6 тис. доларів Алекс Фоксен – 65,8 тис. доларів Мартін Замані – 56,4 тис. доларів Джошуа Рей – 47 тис. доларів Джон Ріордан – 35,7 тис. доларів Томас Боівін – 22,5 тис. доларів Майкл Хольц – 15,9 тис. доларів

А в п'ятницю на WSOP Online розпочався тиждень Омахи. Аж до 26 липня організаторами буде проведено чотири PLO-івенти. Перший з них з бай-іном 600 доларів зібрав 293 гравців. З відомих гравців до фіналки зумів дістатися лише Ендрю Ліхтенбергер, проте в підсумку він задовольнявся шостим місцем.

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Чемпіоном івенту став Аллен Чанг, який у вирішальній частині битви зумів вибити відразу чотирьох з п'яти своїх конкурентів. В хедз-апі проти Едвіна Романа хлопець вийшов з 79% всіх фішок і впевнено довів гру до перемоги, зібравши у вирішальній роздачі піковий флеш, який перебив дві пари Романа. Для Чанга це вже другий браслет в онлайн-версії WSOP. Рік тому американець тріумфував в турнірі з Холдему.

Результати фінального столу WSOP Online Event #16: