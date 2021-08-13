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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Аматор с Гаити выиграл 900 тысяч на крупном турнире по покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
13 августа, 18:45
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Коренной мексиканец Димитри Ворбе обошел более тысячи соперников, чтобы триумфовать на Seminole Hard Rock Poker Open
Димитри Ворбе поднял почти миллион на Seminole Hard Rock Poker Open
Димитри Ворбе поднял почти миллион на Seminole Hard Rock Poker Open / Фото: Pokernews

В эти дни известный покер-рум проводит серию турниров WSOP Online, в которых разыгрывает 33 золотых браслета. Однако это не единственный крупный турнир в августе.

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На днях завершилось Главное событие Seminole Hard Rock Poker Open с бай-ином в 5,25 тысячи долларов. На ивент зарегистрировалось почти 1200 человек.

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Победителем неожиданно стал представитель Гаити Димитри Ворбе. Парень сумел пробраться через толпу известных игроков, которые не обошли вниманием ивент.

За финальным столом Ворбе противостоял восьми американцам, однако все же дошел до хедз-апа в роли чиплидера. В дуэли Димитри быстро расправился с Луисом Гарсой.

"Я мечтал об этом, но и представить не мог свои чувства после победы. Покер – идеальное развлечение, это настоящий спорт, как и любой другой. Приходится вкладывать кучу физических сил.

Трофей значит для меня очень многое, это настоящее достижение. Некоторые тратят по 20-30 лет игры и все равно не добиваются такого успеха".

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Это самый громкий успех в карьере гаитянина, который поднял почти миллион долларов. Уроженец Мексики не был замечен на крупных турнирах и вообще не является профессиональным покеристом.

Результаты Main Event Seminole Hard Rock Poker Open:

  1. Димитри Ворбе – 929,3 тыс. долларов
  2. Луис Гарса – 674,2 тыс. долларов
  3. Иэн О'Хара – 437,3 тыс. долларов
  4. Марк Дьюб – 324 тыс. долларов
  5. Мэттью Аффлек – 244,7 тыс. долларов
  6. Даррен Рабинович – 197,8 тыс. долларов
  7. Джеффри Трюдо – 163,3 тыс. долларов
  8. Харрисон Браун – 130,4 тыс. долларов
Гаитипокер
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