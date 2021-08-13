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Аматор з Гаїті виграв 900 тисяч на великому турнірі з покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
13 серпня, 18:45
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Корінний мексиканець Дімітрі Ворбе обійшов понад тисячу суперників, щоб тріумфувати на Seminole Hard Rock Poker Open
Дімітрі ворба підняв майже мільйон на Seminole Hard Rock Poker Open
Дімітрі ворба підняв майже мільйон на Seminole Hard Rock Poker Open / Фото: Pokernews

У ці дні відомий покер-рум проводить серію турнірів WSOP Online, в яких розігрує 33 золотих браслета. Однак це не єдиний великий турнір в серпні.

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Днями завершилося Головна подія Seminole Hard Rock Poker Open з бай-іном в 5,25 тисячі доларів. На івент зареєструвалося майже 1200 осіб.

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Переможцем несподівано став представник Гаїті Дімітрі Ворбе. Хлопець зумів пробратися через натовп відомих гравців, які не оминули увагою івент.

За фінальним столом Ворбе протистояв восьми американцям, однак все ж таки дійшов до хедз-апу в ролі чіплідера. У дуелі Дімітрі швидко розправився з Луїсом Гарсою.

"Я мріяв про це, але й гадки не мав про свої почуття після перемоги. Покер – ідеальна розвага, це справжній спорт, як і будь-який інший. Доводиться вкладати купу фізичних сил.

Трофей значить для мене дуже багато, це справжнє досягнення. Деякі витрачають по 20-30 років гри і все одно не домагаються такого успіху".

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Це найгучніший успіх в кар'єрі гаїтянина, який підняв майже мільйон доларів. Уродженець Мексики не був помічений на великих турнірах і взагалі не є професійним покеристом.

Результати Main Event Seminole Hard Rock Poker Open:

  1. Дімітрі Ворбе- 929,3 тис. доларів
  2. Луїс Гарса – 674,2 тис. доларів
  3. Іен О'Хара – 437,3 тис. доларів
  4. Марк Дьюб – 324 тис. доларів
  5. Меттью Аффлек – 244,7 тис. доларів
  6. Даррен Рабинович – 197,8 тис. доларів
  7. Джеффрі Трюдо – 163,3 тис. доларів
  8. Харрісон Браун – 130,4 тис. доларів
Гаїтіпокер
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