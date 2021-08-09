Психологія азарту: Як утримати баланс між грою та реальним життям

Якщо в якийсь момент гра стає вашим головним сенсом, або ж у житті взагалі не залишається нічого, крім азарту – значить, ви звернули не туди. Розповідаємо, як знайти рівновагу між грою і повсякденністю.

Хто не ризикує, той не п'є шампанського? Наскільки ця тактика відображає реальну психологію Гри – розбираємося разом у новій рубриці "Психологія азарту".

Не ставте на кін щось більше, ніж гроші

Більшість психологів, котрі працюють у сфері азарту, сходяться в тому, що жодні поради щодо вдалого балансування не спрацюють, якщо ви не запам'ятаєте одне просте правило: що би не трапилося, як би не йшла гра, виграєте ви або програєте, навіть на секунду не допускайте думку про те, що ви ризикуєте чимось більшим, ніж гроші.

Ваші успіхи в грі не роблять вас кращою чи гіршою людиною, ніяк не розкривають вашу особистість і не визначають ваше місце в суспільстві. Ви не повинні думати, що ризикуєте власною репутацією або повагою до себе.

Грати набагато спокійніше і приємніше, коли ви знаєте, що навіть у крайньому випадку не втратите у грі нічого, окрім грошей.

Один з найвідоміших покерних психологів планети Джаред Тендлер у книзі "Покер: Ігри розуму" пише:

Якщо ви програли, це означає, що вони кращі за вас, що ваші опоненти будуть відчувати перевагу над вами, і ніяк не навпаки, навіть якщо їм просто пощастило.

Не недооцінюйте стрес

Уміння тримати баланс означає, в тому числі, ваше вміння визнати, що гра чинить на вас тиск. При цьому не важливо – вдало вона складається чи ні. До виснаження призводять не програші чи виграші, а сильна мотивація й відсутність відпочинку. Не варто заганятися і заганяти себе в стрес. Інакше можна перестати відчувати задоволення і від гри, і від реального життя.

Ви ніколи не досягнете своїх пікових показників, яких могли би досягти, якщо ви не будете стежити за собою поза покерним столом. Вам треба підтримувати здорову дієту, регулярно займатися спортом і як слід висипатися кожен день. Ви також маєте підтримувати невисокий рівень стресу в інших сферах вашого життя і піклуватися про себе в психологічному і емоціональному плані, що в свою чергу знизить тенденцію до тільта", – пояснює автор книги "Пікова продуктивність у покері" Тревіс Штеффен.

Робіть паузи

Паузи – ваші друзі. Великі або маленькі, навіть перерви на пару годин здатні вирівняти баланс між грою і повсякденним життям, допомогти зібратися з силами і позбутися стресу.

Але, звісно ж, в ідеалі перерви між іграми потрібно робити максимально якісними і наповненими. Не варто відразу ж кидатися до аналізу ваших ігор. А краще – зовсім у цей час викинути їх з голови. Так, це складно, але є секрети і лайфхаки, які можуть допомогти.

Наприклад, заведіть собі правило: записувати те, що вас турбує, на папері, і залишати його там, тим часом переключившись на зовсім інші заняття.

Більшість людей "випускають пару" непродуктивно. Вони зриваються на інших або навіть на себе. Замість цього випускайте пару, записуючи свої думки і почуття, які стосуються покеру, щоб їх позбутися, а також зафіксувати те, що вас найбільше дратує, – пояснює Джаред Тендлер.

Зав'язуйте, якщо гра вас більше не радує

Професійні гравці пояснюють: успіх в азартних іграх визначається не кількістю виграних грошей, як часто думають новачки. Справжній успіх залежить від того, як гра впливає на ваше повсякденне життя. Якщо у певний момент програші починають приносити вам більше розчарувань, ніж виграші – радощів – зав'язуйте з цим. Це означає, що ви перегоріли до гри. І ризикуєте повним вигоранням у житті.