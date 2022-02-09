Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфоны для пенсионеров 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Александр Овечкин стал победителем турнира по покеру. Где и сколько выиграл россиянин

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 19:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Покерист сумел стать лучшим в одном из онлайн-ивентов серии KO Week, заработав более 25 тысяч долларов
Александр Овечкин выиграл 25,5 тысячи в покер
Александр Овечкин выиграл 25,5 тысячи в покер

На днях в одном из онлайн-румов завершил серию нокаут-турниров KO Week. В них неплохо выступили украинские покеристы.

Всего было проведено 65 событий с самыми разными бай-инами – от 5 до 5200 долларов. В одном из ивентов победителем стал украинец пол ником NoSongName. Игрок не пожалел 55 долларов и получил за победу в ивенте по Омахе 4,8 тысячи.

Реклама

Также выиграл турнир и goshaleg, который залетел в ивент за 320 долларов и заработал в итоге 17,2 тысячи долларов. Кроме того, отличился и россиянин с довольно спортивной фамилией Александр Овечкин.

Читайте также: Двоим россиянам удалось отскочить от неминуемого фиаско (видео)

Покерист под ником edyvpakistan занял первое место в турнире Bounty Builder с бай-ином 530 долларов. Это позволило ему поднять 25,5 тысячи. Впрочем, это далеко не лучшее достижение полного тезки известного хоккеиста.

Реклама

В прошлом году Овечкин триумфовал в Главном событии EPT в онлайне, что пополнило его банкролл на 79 тысяч долларов. В офлайне же его успехи не такие громкие – всего 44 с лишним тысячи дохода за всю карьеру.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять