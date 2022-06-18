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Українці продовжують запалювати у Лас-Вегасі! Кримчанин потрапив у призи у трьох турнірах поспіль

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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18 червня, 18:41
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Павло Векслер всьоме опинився в "грошах" на Світовій серії покеру і заробив у сумі вже 37 тисяч доларів
Павло Векслер успішно грає на Світовій серії покеру
Павло Векслер успішно грає на Світовій серії покеру

Українські покери продовжують збирати призові на Світовій серії покеру у Лас-Вегасі. Наприклад, нещодавно Євген Качалов заробив 6 тисяч заради України.

Найчастіше з наших гравців в ITM виявляється уродженець Криму Павло Векслер. До середини тижня гравець чотири рази потрапив у призи, вигравши у сумі понад 26 тисяч. А за останні дні Павло зумів взяти призи одразу на трьох івентах поспіль, витративши у сумі 6 тисяч на бай-іни.

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  1. У турнірі №32 H.O.R.S.E Векслер виявився 189-м, піднявши 2,6К.
  2. За подію №33 за Безлімітним Холдемом, де кримчанин посів 162 місце, йому на рахунок капнуло 5,2К.
  3. Фрізаут-івент №34 також виявився успішним для Павла, він показав ідентичний 32-му турніру результат – 2,6К за 189 місце.

В результаті Векслер вже встиг потрапити в сім ITM на Світовій серії покеру 2022. На бай-іни українець витратив 13 тисяч доларів, тоді як заробити зумів майже втричі більше – 37К.

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До речі, у 34-му івенті на 218-му місці фінішував уродженець України Станіслав Сніцар, який виступає під американським прапором. Як і Векслер, хлопець зумів поповнити свій банкрол за 2,6 тисячі доларів.

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