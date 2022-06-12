Українець із Криму заробив 15 тисяч доларів на Світовій серії покеру

Павло Векслер вдруге опинився у призах на WSOP 2022, вигравши у сумі 19 тисяч доларів

Павло Векслер - український покерист з Криму / Фото: Академия покера

У Лас-Вегасі всюди проходить Світова серія покеру 2022 . У "місто гріхів" з'їхалися найкращі покеристи світу, які розігрують між собою 89 золотих браслетів.

Українці також приїхали на WSOP і вже досягли деяких успіхів , А тепер до них додалися нові. Раніше Павло Векслер заробив 3,5 тисячі доларів в івенті з Безлімітного Холдему.

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Тепер же Павлу підкорився більший виграш. У турнірі №16 українець посів 28 місце, піднявши 15,4К. Переможцем став австрієць Штефан Лехнер. Хлопець не лише здобув свій перший браслет, а й оформив бест-кеш.

Результати фінального столу турніру WSOP NLH:

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Штефан Лехнер – 558,6 тис. доларів Тобі Боас – 345,2 тис. доларів Натан Расслер – 248,2 тис. доларів Давид Місціковскі – 180,7 тис. доларів Алекс Фоксен – 133,3 тис. доларів Кевін Стівенс – 99,5 тис. доларів Джої Вайссман – 75,2 тис. доларів Ніколас Долен – 57,6 тис. доларів Давіде Суріано – 44,7 тис. доларів

Зазначимо, що Векслер є уродженцем Криму, з'явившись у селі під Сімферополем. Однак у дев'ятирічному віці разом із сім'єю емігрував до Ізраїлю, а у покерній кар'єрі представляв як Росію, так і Україну.

Також додав у свій банкрол нові призові та Богдан Сливинський. В івенті №18 за Безлімітним Холдемом він потрапив до ITM, проте досить швидко вилетів, заробивши 1,6К за 341 місце. Чемпіоном став американець Браян Шульц, який взяв 330 тисяч.

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Результати фінального столу турніру WSOP Freezout NLH:

Браян Шульц – 330 тис. доларів Янг Сік Юм – 203,9 тис. доларів Анджела Джордісон – 151,5 тис. доларів Харрі Рубін – 113,5 тис. доларів Нік Пальма – 85,7 тис. доларів Роберт Хофер – 65,3 тис. доларів Тоні Дам – 50,1 тис. доларів Майкл Хольц – 38,8 тис. доларів Кевін Легерскі – 30,3 тис. доларів

Крім того, добігли кінця турніри №15 і №17. У першому покеристі змагалися з дисципліни Омаха Хай-Лоу. Рівних у ньому не було Даніелю Заку , якому підкорився другий браслет у кар'єрі

Результати фінального столу турніру WSOP Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship :

Даніель Зак – 440,7 тис. доларів Дастін Дірксен – 272,4 тис. доларів Юваль Бронштейн – 195,2 тис. доларів Рей Дехаргані – 142,4 тис. доларів Джейк Лібескінд – 105,9 тис. доларів Барт О'Коннелл – 80,2 тис. доларів Алекс Лівінгстон – 61,9 тис. доларів Кейн Калас – 48,8 тис. доларів Раймонд Хенсон – 39,2 тис. доларів

А у турнірі Mixed Triple Draw Lowball чемпіоном став Домінік Сарле. Для нього це не лише перший браслет, а й найбільші призові у кар'єрі. До цього турніру Домінік виграв лише 52К за всю кар'єру.

Результати фінального столу турніру WSOP Mixed Triple Draw Lowball (Limit) :