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Українець із Криму заробив 15 тисяч доларів на Світовій серії покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 червня, 12:47
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Павло Векслер вдруге опинився у призах на WSOP 2022, вигравши у сумі 19 тисяч доларів
Павло Векслер - український покерист з Криму
Павло Векслер - український покерист з Криму / Фото: Академия покера

У Лас-Вегасі всюди проходить Світова серія покеру 2022 . У "місто гріхів" з'їхалися найкращі покеристи світу, які розігрують між собою 89 золотих браслетів.

Українці також приїхали на WSOP і вже досягли деяких успіхів , А тепер до них додалися нові. Раніше Павло Векслер заробив 3,5 тисячі доларів в івенті з Безлімітного Холдему.

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Тепер же Павлу підкорився більший виграш. У турнірі №16 українець посів 28 місце, піднявши 15,4К. Переможцем став австрієць Штефан Лехнер. Хлопець не лише здобув свій перший браслет, а й оформив бест-кеш.

Результати фінального столу турніру WSOP NLH:

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  1. Штефан Лехнер – 558,6 тис. доларів
  2. Тобі Боас – 345,2 тис. доларів
  3. Натан Расслер – 248,2 тис. доларів
  4. Давид Місціковскі – 180,7 тис. доларів
  5. Алекс Фоксен – 133,3 тис. доларів
  6. Кевін Стівенс – 99,5 тис. доларів
  7. Джої Вайссман – 75,2 тис. доларів
  8. Ніколас Долен – 57,6 тис. доларів
  9. Давіде Суріано – 44,7 тис. доларів

Зазначимо, що Векслер є уродженцем Криму, з'явившись у селі під Сімферополем. Однак у дев'ятирічному віці разом із сім'єю емігрував до Ізраїлю, а у покерній кар'єрі представляв як Росію, так і Україну.

Також додав у свій банкрол нові призові та Богдан Сливинський. В івенті №18 за Безлімітним Холдемом він потрапив до ITM, проте досить швидко вилетів, заробивши 1,6К за 341 місце. Чемпіоном став американець Браян Шульц, який взяв 330 тисяч.

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Результати фінального столу турніру WSOP Freezout NLH:

  1. Браян Шульц – 330 тис. доларів
  2. Янг Сік Юм – 203,9 тис. доларів
  3. Анджела Джордісон – 151,5 тис. доларів
  4. Харрі Рубін – 113,5 тис. доларів
  5. Нік Пальма – 85,7 тис. доларів
  6. Роберт Хофер – 65,3 тис. доларів
  7. Тоні Дам – 50,1 тис. доларів
  8. Майкл Хольц – 38,8 тис. доларів
  9. Кевін Легерскі – 30,3 тис. доларів

Крім того, добігли кінця турніри №15 і №17. У першому покеристі змагалися з дисципліни Омаха Хай-Лоу. Рівних у ньому не було Даніелю Заку , якому підкорився другий браслет у кар'єрі

Результати фінального столу турніру WSOP Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship :

  1. Даніель Зак – 440,7 тис. доларів
  2. Дастін Дірксен – 272,4 тис. доларів
  3. Юваль Бронштейн – 195,2 тис. доларів
  4. Рей Дехаргані – 142,4 тис. доларів
  5. Джейк Лібескінд – 105,9 тис. доларів
  6. Барт О'Коннелл – 80,2 тис. доларів
  7. Алекс Лівінгстон – 61,9 тис. доларів
  8. Кейн Калас – 48,8 тис. доларів
  9. Раймонд Хенсон – 39,2 тис. доларів

А у турнірі Mixed Triple Draw Lowball чемпіоном став Домінік Сарле. Для нього це не лише перший браслет, а й найбільші призові у кар'єрі. До цього турніру Домінік виграв лише 52К за всю кар'єру.

Результати фінального столу турніру WSOP Mixed Triple Draw Lowball (Limit) :

  1. Домінік Сарле – 164,2 тис. доларів
  2. Джеррі Вонг – 101,5 тис. доларів
  3. Даніель Штреліц – 67,8 тис. доларів
  4. Джон Моннетт – 46,2 тис. доларів
  5. Меттью Шрайбер – 32 тис. доларів
  6. Алекс Епштейн – 23 тис. доларів
  7. Філіп Ейсман – 16,8 тис. доларів

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